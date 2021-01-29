لقاح نوفافاكس.. فاعلية جيدة ببريطانيا و"مقلقة" في جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة نوفافاكس، إن تحليلا أوليا أظهر أن لقاحها ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 89.3% في الوقاية من المرض في تجربة أجريت في بريطانيا.

وأضافت أن اللقاح يوفر نفس مستوى الحماية تقريبا من سلالة كورونا الجديدة، الأكثر عدوى التي تم اكتشافها لأول مرة هناك.

وأظهرت تجربة للقاح في جنوب إفريقيا، حيث ينتشر نوع جديد مقلق من الفيروس، فعالية بنسبة 60 في المئة بين أشخاص لم يصبهم فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز.

وقفزت أسهم نوفافاكس بنسبة 34 بالمئة في تعاملات بعد ساعات التداول الرسمية إثر الإعلان عن نتائج التجربة وذلك في نفس اليوم الذي سجلت فيه الولايات المتحدة أولى حالاتها من سلالة جنوب أفريقيا.

وتخزن نوفافاكس اللقاح بالفعل في ستة مواقع تصنيع، وقالت إنها تتوقع وجود ثمانية مصانع إجمالا في سبع دول للإنتاج بمعدل ملياري جرعة سنويا، بما في ذلك جرعات من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وقالت الشركة في مؤتمر عبر الهاتف إن هذه بيانات مرحلية، وتوقع كبار مسؤوليها مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن يكونوا مستعدين للتقدم للحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية.

وأجريت التجربة البريطانية على 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، ومن المتوقع الاستعانة بها في التقدم بطلب استخدام اللقاح في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.

وستكون الموافقة على لقاح نوفافاكس موضع ترحيب كبير في أوروبا التي تكافح للحصول على إمدادات أخرى من اللقاحات بعد أن تلقت كميات أقل من المأمول من لقاحي فايزر/بيونتيك وأسترا زينيكا.