كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 101 مليون و"نوفافاكس" تعلن فاعلية لقاحها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 101.08 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و179687.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أقل زيادة يومية بإصابات الصين

سجلت الصين أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" منذ 3 أسابيع حسبما أظهرت البيانات الرسمية، الجمعة، بعدما فرضت السلطات في أكثر المناطق تضرراً قيوداً قوية لاحتواء المرض.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة انخفض إلى 52 الخميس انخفاضاً من 82 في اليوم السابق، وهذه أقل زيادة يومية منذ تسجيل 33 حالة في 8 يناير/كانون الثاني.

وأضافت اللجنة في بيان أن هناك 36 حالة انتقلت إليها العدوى محلياً، بينما الحالات الـ16 الأخرى لمسافرين قدموا من الخارج.

أما حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تدرجها الصين ضمن الإصابات المؤكدة، فقد ارتفعت إلى 42 حالة من 28 في اليوم السابق.

ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 89378 حالة، بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.





المكسيك تتجاوز الهند في الوفيات

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 18670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1506 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و825519 والوفيات إلى 155145.

ويرفع عدد الوفيات الأخير الرقم الإجمالي إلى مستوى يتجاوز ذلك المسجل في الهند، ومن ثم تجيء المكسيك في المركز الثالث من حيث أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا في العالم.





مصر تسجل 521 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة مقابل 632 إصابة و48 وفاة الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 164282 حالة من ضمنهم 128440 حالة تم شفاؤها و9169 حالة وفاة".

وكانت مصر قد استهلت، الأحد، حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية "سينوفارم".





61811 إصابة جديدة بالبرازيل

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 61811 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1368 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت 9 ملايين و58687 إصابة، ووفاة 221547.

"نوفافاكس" تقول إن لقاحها فعال بنسبة 89%

أعلنت شركة "نوفافاكس" الطبية الأمريكية، الخميس، أن لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" أظهر فعالية بنسبة 89.3% خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقال المدير التنفيذي للشركة ستانلي إرك: "يُمكن للقاح (إن في إكس-كوف2373) أن يلعب دوراً مهماً في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية"، لكنّ النتائج اظهرت أنه أقل فعالية بكثير ضد نسخة كوفيد-19 المتحورة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا وتنتشر سريعا حول العالم".

وأشار البيان إلى ان الشركة ستباشر على الفور في تطوير لقاح جديد يستهدف هذه النسخة المتحورة.

وشملت التجارب السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما، 27% منهم فوق عمر الـ65.



