بدء "تحقيقات كورونا" في ووهان خلال ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية مسؤولين صينيين، الجمعة، قبيل أولى الزيارات الميدانية للفريق بووهان، للتحقيق في مصدر فيروس كورونا.

ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وسيزور الفريق مستشفيات، ويلتقي علماء وبعض العاملي في خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفاً حينها ليفتك لاحقاً بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر الخميس أن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي 3 مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

وأنهى خبراء المنظمة الأممية، الخميس، حجراً صحياً استمر لأسبوعين.

وتقول لجنة الصحة الوطنية الصينية إن الفيروس أودى بـ4636 شخصاً في أنحاء البلاد.