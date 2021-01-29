شكرا لقرائتكم خبر عن ماء بارد أم ساخن.. ما هى الطريقة الصحيحة لغسل الوجه للحفاظ على صحة البشرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غسل الوجه من العادات الصحية الهامة لأنه يساعد على التخلص من الشوائب مثل الأوساخ والبكتيريا مما يجعل البشرة نظيفة ومنتعشة، ولكن خلال فصل الشتاء هناك الكثير من التساؤلات عن الطريقة الصحيحة لغسل الوجه واستخدام المياه هل تكون باردة أم ساخنة؟ وهو ما سيتم الإجابة عنه خلال التقرير التالي وفقا لموقع healthline الطبي.

الماء البارد والجلد

يؤثر الغسل بالماء البارد على البشرة بعدة طرق إيجابية الوقاية من حب الشباب، على سبيل المثال ، هي واحدة من تلك الفوائد المحتملة، هذا لأن الماء الساخن يزيل الزيوت التي يمكن أن تسبب البثور، في هذه الحالة ، يمكن أن يقوم الماء البارد بعمل رائع في تنظيم مستويات الزيت بالبشرة، قد يكون الماء البارد أيضًا أفضل لبعض الأمراض الجلدية ، مثل الوردية يتسبب الماء الساخن في تمدد الأوعية الدموية بشكل أكبر ، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر احمرارًا.

فوائد الماء البارد للبشرة

الماء البارد يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للبشرة الجافة أو المعرضة لحب الشباب، إذا كانت بشرتك جافة بشكل مزمن ، فإن الماء الساخن يمكن أن يزيل مستويات االزيوت لديك ويزيد من حدة المشكلة ، لذا فإن الماء البارد هو بديل جيد، ثانياً ، بينما يفتح الماء الساخن المسام ، يغلقها الماء البارد هذا مفيد للبشرة لعدد من الأسباب ، وهي تقليل ظهور المسام وإفراغ الوجه.

تشمل بعض مزايا الاستحمام البارد وأي شكل من أشكال العلاج المائي تحسين الدورة الدموية وزيادة الإندورفين والتمثيل الغذائي السريع.

مساوئ الماء البارد

هناك بعض السلبيات لاستخدام الماء البارد على وجهك، ومنها الماء البارد يشد المسام مما يمكن البكتيريا أن تحاصر ولن تنظف بسهولة مثل استخدام الماء الدافئ، وينصح الخبراء بغسل الوجه بالماء الفاتر أولاً كطريقة لإزالة أي مكياج وملوثات من اليوم بعد ذلك، انتهي بشطف الماء البارد لشد المسام وتعزيز الدورة الدموية للحصول على توهج صحى.

كم مرة يجب أن تغسل وجهك؟

بشكل عام ، يجب غسل وجهك مرتين يوميًا صباحًا ومساءً. قد يؤدي الإفراط في الغسيل إلى جفاف بشرتك والتسبب في تهيجها، والغسيل النهاري مهم أيضًا ، لأنه يساعد في تقليل الانتفاخ الذي نشعر به غالبًا عندما نستيقظ لأول مرة ، كما أن الغسيل الليلي ضروري للتخلص من أي مكياج أو بقايا تجمعت أثناء النهار من على بشرتك.