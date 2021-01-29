شكرا لقرائتكم خبر عن الأشخاص التى ترتفع لديهم نسبة أوميجا 3 أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مؤشر أوميجا 3 أعلى لديهم احتمالية أقل للوفاة، حيث أثبت الباحثون أول دليل مباشرعلى أن ارتفاع مستويات أوميجا 3 في الدم قد يقلل من خطر الوفاة من عدوى كورونا.

ووفقا للتقرير المنشور في مجلة الجمعية الدولية لدراسة الأحماض والدهونProstaglandins و Leukotrienes and Essential Fatty Acids، فأن أحماض أوميجا 3 الدهنية لها آثار مفيدة في المرضى الذين يعانون من عدوى كوفيد 19 .



اوميجا 3 والعلاقة باصابات كورونا

تضمنت هذه الدراسة التى أجراها باحثون من معهد أبحاث الأحماض الدهنية (FARI) والمتعاونون في مركز سيدارز سيناي الطبي Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس وفي مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا100 مريض تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بـ فيروس كورونا وتم تخزين عينات الدم الخاصة بهم، وتم الحصول على النتائج السريرية لهؤلاء المرضى وتحليل الدم لمؤشر أوميجا 3.

وفقًا للدراسة الحالية، كان الخطر النسبي للوفاة أعلى بنحو 4 مرات لدى الأشخاص الذين لديهم مؤشر أوميجا 3 أقل (O3I) مقارنةً بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى.

وقال الباحثون إن الدراسة تقدم دليلًا على أن أحماض أوميجا 3 الدهنية (DHA و EPA) قد تثبط عاصفة السيتوكين في مرضى كورونا، لأن هذه الأحماض الدهنية لها أنشطة قوية مضادة للالتهابات، وعاصفة السيتوكين ، وهي استجابة التهابية مفرطة للمنبهات الخارجية ، هي وسيط أساسي لمرض COVID-19 الحاد.

وقال الباحث الرئيسى بالدراسة: إنه على الرغم من عدم استيفاء الأهمية الإحصائية القياسية، فإن هذه الدراسة التجريبية - جنبًا إلى جنب مع العديد من الأدلة المتعلقة بالتأثيرات المضادة للالتهابات - تشير بقوة إلى أن هذه الأحماض الدهنية البحرية المتوفرة بالجسم عن طريق الطعام، قد تساعد في تقليل مخاطر النتائج السلبية في مرضى فيروس كورونا، ولكن من الواضح أن هناك حاجة لدراسات أكبر لتأكيد هذه النتائج الأولية .

هناك العديد من الأوراق البحثية في الأدبيات الطبية التي تفترض أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يجب أن يكون لها آثار مفيدة في المرضى المصابين بعدوى COVID-19 ، ولكن حتى الآن ، لم تكن هناك دراسات منشورة تمت مراجعتها من قبل الأقران تدعم هذه الفرضية

جدير بالذكر أن أوميجا 3 موجودة فى أطعمة مثل الأسماك، والمأكولات البحريّة الأخرى والتونة وكذلك المكسرات.