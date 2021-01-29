شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلامات العشر لنقص المغنسيوم بالجسم وأطعمه غنية به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغنيسيوم معدن مهم في جسم الإنسان، فهو يلعب دورًا مهمًا في عمل جسمك وعقلك، ويجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كميات من المغنيسيوم لتجنب النقص الذى قد يتسبب في مشاكل خطيرة في الجسم وفقا لتقرير لموقع time now news.

والمغنيسيوم معدن مسئول عن العديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم، تحتوي كل خلية من خلايا الجسم على المغنيسيوم ، ويوجد 60٪ من المغنيسيوم في أجسامنا في العظام بينما يوجد الباقي في الأنسجة والعضلات والسوائل، يحتاج جسمنا إلى المغنيسيوم ليعمل بسلاسة يمكن أن يكون نقص المغنيسيوم ضارًا جدًا لجسمك وكذلك لعقلك إنه يلعب دورًا في جميع الوظائف التي يؤديها جسمك تقريبًا، لذلك يجب إيلاء اهتمام وثيق لمتطلبات جسمك من المغنيسيوم، إذا لم تستوف هذه المتطلبات، فقد يحدث ضرر جسيم لصحتك الجسدية وكذلك العقلية.

المغنيسيوم له فوائد صحية مختلفة. فهو مسئولة عن إنتاج الطاقة في الجسم لأنها تحول الطعام إلى طاقة. كما أنه يساعد في تكوين البروتين يضمن الأداء السلس لعضلاتك يقوم المغنيسيوم بإصلاح وتصنيع الحمض النووي والـ RNA. ينظم الجهاز العصبي ويساعد في إرسال الرسائل من المخ والجهاز العصبي. من المعروف أن المغنيسيوم يحارب أمراض مثل الاكتئاب ومرض السكري من النوع 2 والصداع النصفي وضغط الدم.يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك ويجعلك أكثر نشاطا يحتوي المغنيسيوم أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات إنه معدن آمن وصحي.

10 علامات وأعراض لنقص المغنيسيوم

إعياء، ضعف العضلات، ضغط دم مرتفع، الربو، مرض عقلي، تشنجات العضلات، هشاشة العظام، ضعف الشهية، غثيان، التقيؤ.

الأطعمة التي تساعد في التغلب على نقص المغنيسيوم

السبانخ: الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ مليئة بالمغنيسيوم. إنه يحمي خلاياك ويقلل من خطر حدوث أي ضرر للصحة.

المكسرات: المكسرات مثل الكاجو واللوز غنية بالمغنيسيوم ويمكن أن تحل مشكلة نقص المغنيسيوم بسرعة.

الأفوكادو: الأفوكادو مغذي للغاية وغني بالمغنيسيوم يوفر العديد من الفوائد الصحية مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

الموز: الموز لذيذ وكذلك صحي فهي غنية بالمغنيسيوم وتعزز مستويات الطاقة لديك يفضله الرياضيون في جميع أنحاء العالم.

الشوكولاتة الداكنة: الشوكولاتة الداكنة هي مصدر لذيذ للمغنيسيوم محمل بمضادات الأكسدة تساعد الشوكولاتة الداكنة في علاج نقص المغنيسيوم وتوفر أيضًا العديد من العلاجات الصحية الأخرى.