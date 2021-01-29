شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أمريكيون يحذرون من تأثير كورونا فى زيادة انتشار أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لإحصائيات أمراض القلب والسكتة الدماغية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، ولكن مع ظهور وباء كورونا زادت التحذيرات من ارتفاع الوفيات بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

وحذر خبراء في المجلة الرئيسية للجمعية الأمريكية للقلب" Circulation ، من احتمال التأثير الواسع لوباء كورونا بالاستمرار في توسيع أمراض القلب ووفياتها لسنوات قادمة.

على الصعيد العالمي ، توفي ما يقرب من 18.6 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2019 ، وهو آخر عام يتم فيه حساب الإحصاءات العالمية. وهذا يعكس زيادة بنسبة 17.1٪ خلال العقد الماضي، وكان هناك أكثر من 523.2 مليون حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2019 ، بزيادة قدرها 26.6٪ مقارنة بعام 2010.



تأثير كورونا عل القلب

يتوقع الخبراء أن يتزايد العبء العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة مع تطور الآثار طويلة المدى لوباء COVID-19 الحالي.

ووفقا لأستاذ مشارك في أقسام أبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية في كلية بايلور للطب في هيوستن ، تكساس، تسبب فيروس كورونا في خسائر فادحة في حياة البشر في جميع أنحاء العالم وهو في طريقه ليصبح أحد أهم ثلاثة إلى خمسة أسباب للوفاة في عام 2020، لكنه سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على معدلات انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات وقد ذلك يمتد لسنوات، حيث تظهر الأبحاث أن فيروس كورونا الفريد يمكن أن يسبب ضررًا للقلب.

من ناحية أخرى أوصت الجمعية الأمريكية للقلب ضرورة حصول مرضى القلب والسكتة الدماغية على لقاحات كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم من كورونا.

وأصدرت جمعية القلب الأمريكية بيانًا يدعو الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض القلب أو تاريخ من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية إلى التطعيم "في أقرب وقت ممكن".