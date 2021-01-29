شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكملات غذائية وفيتامينات هتساعدك فى علاج القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق هو اضطراب في الصحة العقلية يرتبط بمشاعر الخوف والقلق، وطلب المساعدة الطبية مهم جدًا إذا كنت تعاني منه، ونعرض فى السطور التالية 5 مكملات يمكنك تجربتها إذا كنت ترغب في إدارة قلقك بشكل أفضل، وفقا لتقرير لموقع time now news، حيث يمكن أن يتطور القلق إلى حالة صحية عقلية خطيرة ويجب أخذه على محمل الجد، لكل شخص طريقته الخاصة في الاستجابة للتوتر.

في بعض الحالات، يكون القلق رد فعل لا إرادي للجسم عند مواجهة الإجهاد، وهناك أنواع مختلفة من الخوف مرتبطة بالقلق مثل الخوف من الفشل، والخوف من الضياع، والخوف من الرفض، والخوف من التعرض للأذى، وغيرها الكثير، كما قد يكون لها أيضًا خسائر فادحة في صحتك الجسدية.

اعراض القلق

تشمل أعراض القلق الخفقان، والتعرق، والرعشة، والتهيج، وخفة الرأس، والتوتر الشديد، يجب أن تعرف كيف تتغلب على قلقك هناك أشياء معينة يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت تعاني من نوبة قلق لا يجب أن تكون وحيدًا أبدًا أثناء التعرض لهجوم القلق ، يجب عليك دائمًا التحدث إلى شخص ما، والاستماع إلى الموسيقى ، وأخذ نفس عميق ، ومحاولة تحويل عقلك أو الخروج في نزهة على الأقدام. قد يكون القلق مخيفًا ولكن عليك أن تتذكر أنه ليس من المستحيل التغلب عليه. يمكنك بسهولة التغلب على القلق بالمعرفة الصحيحة وقوة الإرادة.

5 مكملات غذائية للسيطرة على أعراض القلق

فيتامين د: يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك العقلية يساعد في تنظيم المزاج ويعالج جميع أنواع اضطرابات المزاج، يمكن أن يسبب نقص فيتامين د القلق والاكتئاب، يمكنك الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس أو من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين، يعتبر الحليب مصدرًا كبيرًا لفيتامين د، ينصح الأطباء بتناول هذا الفيتامين لأنه مسئول عن صحة دماغك.

فيتامين ب 12: فيتامين ب 12 يقلل من مستويات التوتر في جسمك من المعروف أنه يعالج القلق والاكتئاب. يمكنك العثور على فيتامين ب 12 في الغالب في مصادر حيوانية ينتج هذا الفيتامين هرمونات سعيدة وينظم مزاجك. إنه مفيد لجهازك العصبي أيضًا.

المغنيسيوم: وهو من أهم المعادن التي يحتاجها جسمك ويلعب دورًا رئيسيًا في التعامل مع الاضطرابات النفسية مثل القلق يحسن حالة القلق لدى الناس يحافظ على صحة عقلك المغنيسيوم مسئول عن التفاعلات الكيميائية في دماغك. لذلك يجب أن تستهلك المغنيسيوم بكميات جيدة إذا كنت تعاني من القلق يمكنك العثور على المغنيسيوم في الشوكولاتة الداكنة والسبانخ والكاجو واللوز.

فيتامين سي: يقدم فيتامين ج ميزة للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية مثل الاكتئاب والقلق يخفف من أعراض القلق لديك إذا كنت تعاني من القلق يجب أن تستهلك ما يكفي من فيتامين سي لأنه يساعد في الحفاظ على لياقتك العقلية. يجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية.

البابونج: يشتهر البابونج بآثاره المهدئة يساعدك على التهدئة ويخفف من قلقك يُستهلك البابونج مع الشاي لإعطاء أفضل النتائج تشتهر بخصائصها المضادة للقلق يجعلك تشعر بالضوء وخالية من الإجهاد.