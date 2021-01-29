هذه الأشجار الاستوائية قد تحوي مادة لعلاج الصلع!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 01:09 صباحاً - قال باحثون تايلانديون أنهم وجدوا مستخرجاً من أشجار المنغروف يمكن أن يعالج الصلع.

وفي دراسة نشرتها صحيفة “ديلي ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، شملت 50 شخصاً يعانون من الصلع الاندروجيني— وهو الشكل الأكثر شيوعاً للصلع — إلى أن المستخلص يوقف تساقط الشعر ويعزز نموه أيضاً.

وتحتوي المادة ، التي تسمى Avicennia Marina ، على المادة الكيميائية الرئيسية Avicequinone-C.

ويعتقد أن هذا المركب النشط يقضي على تساقط الشعر عن طريق التداخل مع الإنزيمات التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الهرمون التي تسبب الصلع.

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر الوراثي على وقف تساقط الشعر.

يدرس علماء من جامعة Chulalongkorn ، Avicequinone-C لسنوات وفازوا مؤخراً بجائزة من المجلس الوطني للبحوث في تايلاند.

وفد تم اختبار المستخلص على 50 من الذكور والإناث المشاركين الذين يعانون من الصلع الاندروجيني الذين طبقوا المادة على فروة الرأس كل يوم.

قام الباحثون التايلانديون بتصوير تطور حالة المشاركين البالغ عددهم 50 مشاركاً بشكل منتظم وشهدوا تحسينات مرئية مميزة.

وقال البروفيسور وانشاي دي إكنامكول ، من كلية علم الأدوية وعلم النبات الصيدلاني ، أنه بصرف النظر عن منع تساقط الشعر ، فإن المادة تعزز أيضاً نمو الشعر.

“لقد اكتشفنا أن لها فوائد عديدة. أولاً ، تمنع الإنزيمات من إنتاج هرمونات تساقط الشعر وثانياً ، يمكنها أن تساعد أيضاً في إنتاج البروتين الذي يحفز نمو الشعر.

وقد اشترت شركة خاصة براءة الاختراع لهذه التكنولوجيا من أجل تحويلها إلى منتج تجاري ، والتي قد يكون متاحاً في السوق في غضون ستة أشهر.

وأضاف البروفيسور وانشاي: “سيتم اختبار مستخلص المنغروف على المزيد من المتطوعين قبل أن يتم اعتماده رسمياً من قبل إدارة الغذاء والدواء في تايلاند.

“لقد فحصنا أكثر من 50 من المستخلصات العشبية وأكثر من 20 مادة نقية ووجدنا أن مستخلص Avicennia Marin يحتوي على العنصر النشط avicequinone C ، الذي يمنع الإنزيم الذي ينتج هرمونات تساقط الشعر.

“بالإضافة إلى ذلك، يساعد مستخلص Avicennia Marin على بناء البروتينات التي يمكن أن تعزز نمو الشعر أيضاً. مما يساعد على حل مشكلة تساقط الشعر تماماً.

“إنّ العديد من المنتجات التجميلية التي تدعي أنها تعالج تساقط الشعر تتكون في الغالب من أدوية مركبة كيميائياً. مما قد يسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها خصوصاً الحساسية والتهاب الجلد كما تؤثر على نظام الجسم.

“إلى جانب ذلك ، لم يتم إثبات أوالتأكد من أن جميعها تقريباً قد تم دراستها من الناحية العلمية لتحديد آلية عمل المواد المستخدمة.

“في الماضي ، قمنا باستيراد العقاقير الاصطناعية من دول أجنبية سواء الأدوية الموضعية أو عن طريق الفم ولكن لم يكن هناك سوى نتائج إيجابية بنسبة 30 في المائة و 48 في المائة على التوالي.

وعلاوة على ذلك، كانت الآثار الجانبية كثيرة أيضاً. لذلك، فإن المستخلصات من نباتات Avicennia Marin الموجودة في غابات المانغروف التايلاندية ستقلل من استيراد تلك الأدوية الاصطناعية. كما قد يكون أيضاً منتج تصدير يخلق قيمة سوقية للبلاد أيضاً.’

إنّ الصلع الاندروجيني هو الاسم العلمي للصلع المرتبط بالعمر ويتميز بانحسار الشعر وأيضاً ترقق الشعر على فروة الرأس.

وهو ناتج عن مستويات عالية من الهرمونات القوية التي تسمى الأندروجينات ، بما في ذلك ديهدروتستوستيرون ، والتي هي السلائف لهرمون التستوستيرون الذكوري.

غالباً ما يتأثر الرجال في العشرينات من العمر بالحالة ، ويعاني حوالي نصف الذكور من ذلك في سن 50. تميل النساء إلى إظهار الأعراض فقط في سنّ ال40 في حين أنه يؤثر على عدد أقل من النساء أكثر من الرجال ، مع معدل إصابة حوالي ربع النساء.