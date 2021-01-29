شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو| سيارة تحقق سرعة جنونية وصلت إلى نحو 455 كلم في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «إس إس سي»، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن سيارتها «تواتارا» التي تبلغ قيمتها 1.9 مليون دولار، أصبحت أسرع مركبة في العالم، وذلك بعد أن سجلت سرعة بلغت 455 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي السيارة على محرك من 8 أسطوانات يوّلد قوة تصل إلى 1750 حصانا، والتصميم واستوحي من تصاميم الطائرات المقاتلة.

السيارة تواتارا سجلت سرعة وصلت إلى نحو 455 كلم في الساعة

وقد أعلنت سابقا شركة «إس إس سي» إن «تواتارا» حطمت الرقم القياسي كأسرع سيارة في العالم، إذ أعلنت الشركة في أكتوبر الماضي أن السيارة الخارقة سجلت سرعة وصلت إلى 532 كلم في الساعة، وذلك بتجربة على طريق صحراوي سريع خارج لاس فيغاس، ولكن كان موضع شك.

حدث ذلك بعدما لاحظ عشاق السيارات وجود تناقضات مع بيانات السرعة المسجلة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، التي لم تتطابق مع الكاميرا التي وثقت السرعة.

أما الأسبوع الماضي، سارت «تواتارا» في اتجاهين متعاكسين بمركز كينيدي للفضاء، حيث سجلت سرعتها الجديدة «الموثقة» في غضون ساعة واحدة، لتحطم الرقم القياسي العالمي لـ«أسرع مركبة».

السيارة تواتارا السريعة

وقالت شركة «إس إس سي»، إن سيارة تواتارا وصلت إلى متوسط ​​سرعة 455 كلم في الساعة، خلال جولتي اختبار.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسرع سيارة في العالم مسجل باسم السيارة الإيطالية «بوغاتي شيرون«، والتي حققت سرعة بلغت 490 كيلومترا في الساعة.