شكرا لقرائتكم خبر عن 1 من بين 6 أطفال بريطانيين يعانى من مشاكل نفسية بسبب إغلاق المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير بريطاني جديدة، أن 1 من كل 6 أطفال يعاني من صعوبات في الصحة العقلية نتيجة الإغلاق وإغلاق المدارس، وفقا لتقرير جريدة " dailymail"

وحث تقرير مفوضة الأطفال في إنجلترا آن لونجفيلد، الحكومة على وضع خارطة طريق لمساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها، وجاء في البيان: "يعاني طفل من بين كل ستة أطفال الآن من حالة صحية عقلية محتملة، ومن المحتمل جدًا أن يظل مستوى مشاكل الصحة العقلية الأساسية أعلى بكثير نتيجة للوباء".



الاضطرابات العصبية عند الاطفال

وقالت فى تقرير إنه كان هناك بالفعل ارتفاع في الإحالات إلى خدمات NHS في الخريف ودعت إلى إعادة فتح المدارس بسرعة.

وتابع التقرير: إن الانقطاع الكبير عامين من التعليم ، إلى جانب محدودية الفرص لرؤية الأصدقاء والعائلات الكبيرة ، واللعب والاستمتاع بالأنشطة والقلق بشأن تأثير كورونا على أسرهم ، سيكون له أثر كبير على الأطفال".

وأضاف التقرير: "حتى قبل هذه الأزمة ، كانت خدمات الصحة النفسية للأطفال بعيدة كل البعد عن تلبية مستوى الحاجة الحالي، ففي العام الذي سبق الوباء ، زادت الإحالات إلى خدمات الصحة العقلية للأطفال بنسبة 35 % بينما زاد عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج بنسبة 4 % فقط.

استندت توقعات التقرير إلى دراسة الصيف الماضي ، بعد إغلاق الربيع ، والتي وجدت أن حالات الصحة العقلية الملحوظة سريريًا بين الأطفال ارتفعت بمقدار النصف عن المستويات المسجلة في عام 2017.

وأضاف التقرير، أن الإغلاق "سيسبب مزيدًا من الضرر للصحة العقلية للعديد من الأطفال وسيضع ضغوطًا أكبر على خدمات الصحة العقلية ، وربما لسنوات قادمة".

وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية على المدى القصير أن تضع الحكومة خارطة طريق تساعد المدارس على إعادة فتح أبوابها خلال الأسابيع المقبلة.