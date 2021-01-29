شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات يجب على مرضى الغدة الدرقية الابتعاد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر كل من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاطها من المشاكل الشائعة لمرضى الغدة الدرقية، ولكن يمكن السيطرة على هذه المشكله بتناول العناصر الغذائية المناسبة مع الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض وتحسين وظيفة الغدة.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تعد أمراض الغدة الدرقية من أكثر اضطرابات الغدد الصماء شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتمثل أعباء صحية كبيرة، يظل التشخيص والعلاج المبكران حجر الزاوية، وتلعب المغذيات دورًا حيويًا في وظيفة الغدة الدرقية، ويمكن أن يكون إجراء تغييرات في نمط الحياة الغذائي والصحي مفيدًا في إدارة الحالات المتعلقة بالغدة الدرقية والسيطرة عليها.

تنتج الغدة الدرقية هرمونات مسئولة عن نشاط التمثيل الغذائي في الجسم، هرمون الغدة الدرقية (TH) ضروري للنمو الطبيعي وكذلك لتنظيم عملية التمثيل الغذائي.

تؤثر الغدة الدرقية بشكل رئيسي على معدل الأيض الأساسي الذي يتحكم في الطريقة التي ينفق بها جسمك الطاقة وينظم درجة حرارة الجسم والشهية، ومن المهم ملاحظة أن العلاقة بين هرمونات الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي ووزن الجسم معقدة.

محظورات لمريض قصور الغدة الدرقية

- قم بتضمين الألياف للتحكم في مستويات الكوليسترول وتجنب الكربوهيدرات البسيطة للتحكم في الوزن

- قم بتضمين اليود في النظام الغذائي من الملح المعالج باليود ومصادر النظام الغذائي مثل الأسماك ومنتجات الألبان والبيض وتجنب اليود الزائد لأنه قد يؤدي أيضًا إلى تلف الغدة الدرقية.

- السيلينيوم ضروري لتخليق هرمونات الغدة الدرقية بشكل صحي وتنشيط هرمونات الغدة الدرقية، توجد في مصادر مثل المكسرات البرازيلية ، وبذور الشيا ، وبذور عباد الشمس ، وبذور الكتان ، والتونة ، والمحار ، وصدور الدجاج والجمبرى، ومكرونة القمح الكامل تجنب المكملات الغذائية دون استشارة طبية ، لأنها قد تكون سامة بكميات كبيرة.

- الزنك مسئول أيضًا عن تنشيط هرمونات الغدة الدرقية الموجودة في مصادر مثل المحار والفاصوليا والدجاج وبذور اليقطين والمكسرات والشوفان تجنب مركبات الفلافونويد التي تحتوي على أطعمة مثل التوت وفول الصويا والشاي الأخضر والأولونج أو الشاي الأبيض.

- يتداخل فول الصويا مع الأدوية البديلة للغدة الدرقية ولا ينبغي دمجه مع الدواء لذلك ، ينصح بتناول دواء الغدة الدرقية على معدة فارغة أول شيء في الصباح يقلل الطهي / التبخير أو التخمير من محتوى الجيتروجين في الأطعمة بالنسبة للعصائر ، يمكن سلق الخضار وتخزينها في الثلاجة لاستخدامها لاحقًا. تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد جيتروجين مثل البروكلي ، الكرنب، القرنبيط في شكله الخام.

- قم بتضمين البروتينات عالية الجودة لأن البروتينات لها تأثير حراري أعلى وتساعد في الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون مثل منتجات الألبان قليلة الدسم والدجاج والأسماك والبقول والعدس، تجنب مصادر البروتين عالية الدهون مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم حيث يوجد زيادة خطر زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول.