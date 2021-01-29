شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الآمن تناول مسكنات الألم بعد تلقى لقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل اللقاحات عن طريق توليد استجابة مناعية في الجسم ضد مسببات الأمراض، وينتج عن ذلك بعض الآثار الجانبية، والتي غالبًا ما تحاكي العدوى نفسها، وبعض الآثار الجانبية هي أيضًا علامة على تفاعل التهابي في الجسم، وتختفى من تلقاء نفسها، لكن البعض يفضل تناول دواء مسكن للألم للتخلص من الآثار الجانبية للقاح في اليوم الأول فهل من الآمن تناول الأدوية المسكنة بعد تلقي لقاح كورونا.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية..

الربط بين مسكنات الألم واللقاحات

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإنه على الرغم من عدم وجود دليل علمي حالي يثبت أن تناول مسكنات الألم قد يكون فكرة سيئة، فقد وجدت الأبحاث السابقة أن بعض الأدوية، مثل مميعات الدم قد تقلل من فعالية لقاحات معينة، وبالتالي، فإنها تجعل الكثيرين حذرين من الاعتماد عليها وكذلك الحال مع مسكنات الألم أيضًا.

قد تؤثر الأدوية المضادة للألم أو الأدوية الشائعة التي تصرف بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أيضًا على مستوى عدد الأجسام المضادة في الجسم.

هل يغير الدواء المسكن من استجابتك المناعية؟

يقول بعض الخبراء أيضًا أن بعض الأدوية ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (المسكنات) قد تثبط أيضًا الاستجابة الالتهابية - والتي يمكن أن تظهر في شكل آثار جانبية بعد اللقاحات.

قد لا تظهر اللقاحات، التي تزدهر مع زيادة التفاعلات الالتهابية، استجابة جيدة إذا تم تناول الأدوية ، في بعض الحالات.

قد يعني الالتهاب الأقل أيضًا أن هناك استجابة مناعية أقل من المعتاد تحدث في الجسم.

وهناك أيضًا خطر موجود في تناول الأدوية بدون وصفة طبية منها أنها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ، والألم يقترح الأطباء أيضًا أنه ليس كل مسكنات الألم أو الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية قد تكون مناسبة للجميع.

كما هو الحال مع اللقاحات المطورة للاستخدام في الوقت الحالي، لن تتوفر معلومات أوضح إلا بمجرد اكتمال الدراسات السريرية وأعمال البحث على هذه اللقاحات.

يجب تناول الأدوية لعلاج بعض الآثار الجانبية للقاح، فقط إذا نصح بذلك الطبيب ومع ذلك ، كن حذرًا من تناولها بطريقة وقائية .

هل هناك طرق أخرى للتحكم في الآثار الجانبية للقاح كورونا

إذا كانت أعراضك وألمك تزداد سوءًا، فستكون الفكرة الجيدة هي إدارة حالتك بطرق طبيعية خالية من الأدوية.

ونظرًا لأن معظم الآثار الجانبية خفيفة أو معتدلة بطبيعتها ، يمكن علاجها باستخدام تقنيات طبيعية شاملة.

إذا كنت تعاني من الحمى ، ففكر في استخدام مناشف مبللة باردة لخفض درجة الحرارة وشرب السوائل والماء وتناول الأطعمة الصحية والمغذية.

وقد يكون الحصول على قسط وافر من الراحة هو الحل الأمثل لمشكلاتك في حالات آلام العضلات والأوجاع والتعب.

يمكن أيضًا أن تعالج الأعراض أيضًا ممارسة التمارين الرياضية أو تحريك ذراعيك أو تبريد موقع تورم الحقنة.