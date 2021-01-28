بدء تطعيمات كورونا بأفريقيا.. و"الصحة العالمية" ترد على رئيس تنزانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولو صحة إقليميون، الخميس، إن بعض الدول الأفريقية بدأت إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا، إلا أن رئيس تنزانيا المعارض للقاحات تفرد بثقته في الله ثم الطب البديل.

وأوضح جون نكينجاسونج، رئيس جهاز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي إن عدداً قليلاً من الدول بدأت عمليات التطعيم، وهي المغرب ومصر وسيشيل وغينيا، وفقاً لوكالة "رويترز".



وأضاف في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "(التطعيمات) في غينيا محدودة، حيث أجري نحو 50 أو 60 تطعيماً فقط، لكن هذه الدول الأخرى بدأت في الأساس باللقاح الذي طورته الصين".

وبالإضافة إلى 270 مليون جرعة جرى تأمينها في السابق، وقع الاتحاد الأفريقي اتفاقاً مع معهد سيروم الهندي للحصول على 400 مليون جرعة من لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا".

وقال نكينجاسونج: "تذكروا، يشمل هذا العام الجاري وحتى العام المقبل"، ولم تفصح المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد عن تفاصيل توزيع تلك الطلبيات.

وتطمح الأجهزة الصحية لتطعيم نحو 30 إلى 35% من سكان أفريقيا هذا العام.

إلا أن رئيس تنزانيا جون ماجوفولي يثير غضب العاملين في المجال الصحي بتقليله من أهمية وضع الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة "كوفيد-19"، وتحذيره من أن اللقاحات خطيرة مع عدم إعلان حكومته عن بيانات فيروس كورونا منذ منتصف عام 2020.

وقال ماجوفولي، الأربعاء، دون استناد إلى دليل إن اللقاحات هي مؤامرة أجنبية لنشر المرض وسرقة ثروات أفريقيا.

وحث التنزانيين على أن يلجأوا إلى وصفات الطب البديل كاستنشاق البخار.

ولم تفصح حكومته عن أعداد الإصابات على مستوى البلاد منذ 8 مايو/أيار، عندما كانت البلاد تسجل 509 حالات و21 وفاة.

وحثت ماتشيديسو مويتي، مديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، تنزانيا على فرض وضع الكمامة وغيرها من الإجراءات، والاستعداد للتطعيمات ونشر البيانات الخاصة بإصابات "كوفيد-19".

وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن "أفريقيا تقف عند مفترق طرق، على جميع الأفارقة أن يضاعفوا الإجراءات الوقائية".

وأضافت أن المسؤولين في منظمة الصحة العالمية يتواصلون مع المسؤولين في تنزانيا، وتابعت: "يظهر العلم أن اللقاحات ناجحة".

وبحسب حصيلة لرويترز، سجلت أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة 3.5 مليون إصابة بالمرض و88 ألف وفاة، وهي حصيلة وفيات أقل من دول كالولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا.