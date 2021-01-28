جبار العيساوي.. سقوط "الوالي" بضربة ثأر عراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مقتل نائب زعيم تنظيم داعش ووالي العراق، المكنى "أبو ياسر العيساوي"، قائلا: "قطعنا رأس الأفعى".

ولاحقا، أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، أن "العيساوي كان نائب الخليفة في تنظيم داعش، وهو مسؤول عن تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بالعراق، وجلب العديد من الإنغماسيين في التنظيم".



وأضاف أن "القضاء على والي العراق على يد قواتنا الأمنية، يمثل ضربة قاسية للإرهابيين".

وفي وقت سابق، نشر جهاز مكافحة الإرهاب، صورة لـ "والي العراق" في تنظيم داعش، مؤكدا أنه قتل على يد مقاتلي الجهاز في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان، إنه "نعرض على شعبنا العراقي الأبي صورة الإرهابي الهالك جبار سلمان علي المُلقب (أبو ياسر) والذي يشغل منصب والي العراق ونائب الخليفة المزعوم لتنظيم داعـش التكفيري، والذي قُتل برشقة بالرأس من بنادق رجال جهاز مُكافحة الإرهاب الأشاوس".

وحسب المعلومات المتوافرة عنه، عين جبار سلمان علي العيساوي الملقب بـ"أبو ياسر" أو "أبو عبدالله الحافظ"، والياً لداعش في العراق عام 2019، تحت قيادة ما يسمى بـ"الخليفة"، الجديد المعروف ب"أبو إبراهيم الهاشمي القرشي " الذي خلف أبو بكر البغدادي زعيم داعش عقب مقتله.

وينحدر العيساوي من بلدة الكرمة التابعة لقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار وشغل منصبا أطلق عليه "والي شمال بغداد وولاية البركة في سوريا ومنصب "أمير جيش عمر".



وعن مقتل العيساوي قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن ضربة استهدفت الجُحر الذي يأويه وزبانيته ومساعديه، فكانت إصابة مباشرة من خلال أسلحة نوعية ، وقد تم التأكد من شخصياتهم.

وأوضح رسول، أن عملية الإطاحة بوالي داعش "تأتي ثأرًا وكرامة لدماء الشهداء الزكية التي عطّرت ساحة الطيران"، مبيناً أن اصطياده تم عند (وادي الشاي) في المثلث الواقع بين محافظات كركوك، وصلاح الدين، وديالى.