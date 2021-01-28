شكرا لقرائتكم الفنان السعودي خالد سامي يفيق من غيبوبة 18يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد 18يوم من دخول الفنان السعودي خالد سامي في غيبوبة لايعرف سببها، اوضحت زوجة الفنان "عايدة العتيبي" في حديثها "العربية.نت"، أن زوجها اليوم فاق من الغيبوبة ورفعت أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك اطرافه، وعينيه.

واضافت: "تكلم بصوت غير مسموع، ولكنه استجاب للمؤثرات والأحاديث، وسمح لها بزيارته، والتحدث معه".

وذكرت انه بعد المدة التي استمر وسط الغيبوبة سيحتاج الى علاج طبيعي وتمارين، حتى لاتنتكس حالته.

وكانت " العتيبي" قد اوضحت أن الفحص أظهر وجود التهاب بسيط وتم التعامل معه بالمضادات.

وأضافت : "الغريب كما أوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة؛ لذا قرر عمل أشعة رنين مغنطيسي للدماغ غدًا صباحًا".

ويذكر أن حالة الفنان تدهورت إثر إصابته بضیق تنفس أُدخل على إثره للعنایة المركزة، وتم وضعه على أجھزة التنفس الصناعي.

وكانت "العربية.نت" نشرت قبل أيام، أن الفنان خالد سامي استقرت حالته الصحية، هو في حالة استجمام استعدادا لعملية الكلى التي كان من المقرر إجراؤها بعد شهر ونصف.

وأوضحت عايدة حينها، أن زوجها "بدأت حالته الصحية تستقر، وسط معنوياته النفسية المرتفعة، وهو حالياً في فترة نقاهة واستجمام استعداداً لعملية ثانية للكلى، والتي ستكون خلال شهر إلى شهر ونصف".