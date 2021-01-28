البقع المنغولية على جسم المولود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - ساد الاعتقاد أن البقع الزرقاء التي تظهر على ظهر المولود، وبالتحديد في المنطقة السفلية وبالقرب من مقعدته هي نتيجة جلوس المولود على مقعدته في رحم أمه، وهناك من أطلق عليها اسم " ضربة الخلاص" أي أنها آثار ارتطام الحبل السري بظهرالمولود، والحقيقة على عكس ذلك تماماً، وحيث تشير الدكتورة منى إحميدان، إختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة إلى أن هذه البقع الزرقاء يطلق عليها اسم " البقع المنغولية" أما أسبابها وعلاجها فيمكن التعرف عليها من خلال متابعة هذا الموضوع.

ما هي البقع المنغولية؟

هي بقع جلدية زرقاء أو رمادية، وهي ولادية خلقية، وقد تصنف على أنها من نوع الوحمات التي تشبه بقع الحبر.

تظهر في المنطقة ما قبل االعجزية من ظهر المولود، وقد تظهر خلف الفخذين، والكتفين، والساقين.

وتظهر بكثرة عند المواليد ذوي البشرة السمراء والسوداء.

تظهر عند أصحابالبشرة الداكنة بنسبة 80%.

قليلاً ما تظهر عند المواليد ذوي البشرة البيضاء، وتكون نسبة ظهورها 10% فقظ.

تكون ذات حواف غير منتظمة في النهايات.

وقد تظهر على شكل بقعة واحدة كبيرة أو عدة بقع.

تظهر هذه البقع نتيجة الخلايا الصبغية في الجلد الموجودة في البشرة.

متى تختفي هذه البقع؟

قد تظهر في اليد

هذه البقع ليست ضارة على الاطلاق.

ليس صحيحاً أنها قد تدل على عدم حب الأم لطفلها، أو أنها ترضعه رغماً عنها.

وقد شاعت الكثير من الخرافات حول هذه البقع المنغولية التي لا تشير لأي عرض مرضي عند الطفل.

غالباً ما تختفي في السنة الأولى من عمر المولود.

متى يمكن القلق من البقع المنغولية؟

تزول في السنة الأولى

في حالأانها استمرت لما بعد عمر السنة الأولى من عمر الطفل.

في حال أنها كانت تزيد في مساحتها.

في حال أنها قد تغير لونها.

يجب اللجوء للطبيب خوفاً من تحولها لآفة خبيثة.

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