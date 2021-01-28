الإمارات الأولى عربيا والثانية عالميا في التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المؤشرات الإحصائية تصدر الإمارات، قائمة الدول العربية في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما حلت في المركز الثاني عالمياً.

وتماشيا مع خطة الدولة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا، ومع تكثيف الجهود، نجحت الدولة خلال الأيام السبعة الماضية في احتلال المرتبة الأولى عالمياً في عدد الحاصلين على التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 104,200 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس 2,868,645 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.





وبدأت الإمارات حملة التطعيم بلقاح كورونا بعد أن تأكدت من سلامته وأمانه وبعد أن تجاوز بنجاح مراحله العلمية، وأنه يستوفي المعايير العالمية في تصنيع اللقاحات، حيث سجلت 3 لقاحات بداية بلقاح سينوفارم ثم لقاح فايزر ومؤخراً لقاح سبونتيك الذي استضافت الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به.

وتستهدف الحملة الوطنية للتطعيم، حصول أكثر من 50 بالمائة من سكان دولة الإمارات على اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على سلامة أفراد المجتمع، وتوفير أفضل الممارسات لضمان صحتهم.





وتعد تجربة الإمارات في إدارة جائحة "كوفيد-19"، من أهم التجارب العالمية، وأهم ما يميزها أنها تتسم بالتوازن بين الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وبين عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية وتسريع عملية الإنتاج في مختلف القطاعات الحيوية.



وتعتبر الإمارات الدولة الخامسة عالمياً في توفر جرعات لقاح "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وإسرائيل.



ونجحت دولة الإمارات في أن تكون أول دولة على مستوى العالم يتخطى فيها عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد عدد السكان الفعليين، حيث تجاوزت خلال الفترة الحالية أكثر من 24 مليون فحص منذ بدء الجائحة.

