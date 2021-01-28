تطعيم كورونا ينطلق في الجزائر السبت.. والإصابات تتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصل مساء الجمعة، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، المضاد لفيروس كورونا، إلى مطار بوفاريك العسكري 50 كيلومترا غرب الجزائر.

وتنطلق عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في الجزائر، السبت، من ولاية البليدة 50 كيلومترا غرب العاصمة، التي تعتبر البؤرة الأولى التي تم اكتشاف الفيروس فيها في البلاد.



وستكون بداية عملية التطعيم بالمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأكد عمار بلحيمر، الناطق باسم الحكومة الجزائرية، أنه "ستصل شحنات أخرى من اللقاح من الصين والهند ودول أخرى".

وكشف أن "حملة التطعيم ستتم بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد".

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 11 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 106610.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2881.

كما كشف عن تعافي 207 حالات جديدة ليبلغ بذلك عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 72 ألفا و805.