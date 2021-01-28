ملك المغرب يتلقى مصل كورونا ويطلق رسميا حملة التلقيح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل الملك محمد السادس على مصل كورونا، الخميس، ليدشن بشكل رسمي الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس.

وأكد بيان للديوان الملكي، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين.



وقال البيان: "بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكورونا، فإن بلادنا تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف".

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن هذه الحملة ستتم بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة.

وتهدف الحملة إلى تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة.

وتوصلت المملكة في الوقت الحالي بحوالي مليوني ونصف جرعة من اللقاح ضد كوفيد متنوعة بين اللقاحين الصيني والبريطاني.

وتنقسم الجرعات التي حصلت عليها البلاد إلى مليوني جرعة من اللقاح البريطاني، ونصف المليون من اللقاح الصيني.

وأفادت وزارة الصحة بأن المملكة المغربية اقتنت كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح).

وستتوصل المملكة خلال الأيام المقبلة بباقي الجرعات بشكل تدريجي، إذ يتم تخزينها مبدئيا بمدينة الدار البيضاء قبل توزيعها على مختلف ربوع المملكة.