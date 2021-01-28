شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية الأمريكية تأمل استخدام علاجات الأجسام المضادة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط صانعو علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة طلب الإذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام هذه العلاجات كنوع من "اللقاح السلبي" لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى، بعد أن أظهروا أنها يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض فيروس كورونا الحاد لدى الأشخاص المصابين بالفعل.

ووفقا لتقرير شبكة " CNN"، فأن العلاجات المقدمة من ريجينيرونRegeneron و إيلي ليلي Eli Lilly and Co مسموح بها فقط للاستخدام مع المرضى غيرالمقيمين بالمستشفى والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن إذا حصلوا على موافقة إدارة الغذاء والدواء، فلا يزال السؤال مفتوحًا حول عدد الأشخاص الذين سيستخدمونها.

كانت الولايات المتحدة بطيئة في طرح لقاحات Covid-19، ولأسباب مختلفة، فقد كان استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أبطأ، ولكن تراهن الشركات على أن الأمريكيين ربما يكونون أسرع في تبني هذخ العلاجات التي تعتمد على بروتينات الجهاز المناعي المصممة معمليًا كوقاية.



الشركات والعلاج بالاجسام المضادة

علاج وحيدة النسيلة

العلاجات وحيدة النسيلة لها الكثير من المزايا، فهى تعمل على الفور ، على عكس اللقاح الذي يستغرق بضعة أسابيع لبدء العمل فيه، وأصدرت كلتا الشركتين الأميركتين، تفاصيل إضافية حول نتائج تجارب الوقاية، على الرغم من أنهما لم ينشرا النتائج بعد.

قد تحمي علاجات الأجسام المضادة دور رعاية المسنين

في مكالمة هاتفية للمساهمين، ناقشت شركة " Lilly" ما وصفته بتجربة وقائية "رائعة" أجرتها مع مرضى دور رعاية المسنين والموظفين، وأنشأت مراكز الحقن في الموقع في دور رعاية المسنين التي أبلغت عن حالة Covid-19 مؤخرًا، كا قامت الشركة بضخ 965 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس و 132 شخصًا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

حصل نصف المتطوعين على العلاج ، المعروف باسم LY-CoV555 ، بينما حصلت المجموعة الأخرى على دواء وهمي ، والذي لا يفعل شيئًا.

بعد 8 أسابيع ، أظهرت نتائج التجربة أن السكان والموظفين الذين تلقوا العلاج كان لديهم خطر أقل بنسبة 80 ٪ من اختبار فيروس كورونا مقارنة بالأشخاص في نفس المنشأة الذين حصلوا على دواء وهمي.

خلال المحاكمة ، توفي 16 من السكان ، بعضهم من مرضى كورونا، وكان 11 من الذين ماتوا من بين المجموعة التي حصلت على الدواء الوهمي ، مقارنة بخمسة تلقوا العلاج بالأجسام المضادة.

قال كبير مسؤولي العلوم في شركة Lilly الدكتور دانيال سكوفرونسكي: "يمكن أن يلعب العلاج دورًا حاسمًا في تحويل مسار هذا الوباء، معتقدا أنه يمكن أن يساعد الفئات السكانية الأكثر ضعفا في البلاد.

ووجدت دراسة أجريت في (يناير) الجارى، أن دور رعاية المسنين لديها معدلات عالية من العدوى ومثلت 40٪ من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

قد تحمي علاجات الجسم المضاد من العدوى في المنزل

من جهة أخرى، يختبرريجينيرون Regeneron علاجه بالأجسام المضادة كطريقة لحماية الأشخاص المعرضين للإصابة بعد أن تكون نتيجة اختبار شخص ما في منزله إيجابية.

فمن بين 400 متطوع ، حصل نصفهم على العلاج والنصف الآخر حصل على دواء وهمي، قالت الشركة إن عدد الإصابات كان أقل بين أولئك الذين تلقوا العلاج، ومن بين المتطوعين الذين تلقوا العلاج ، ظهرت أعراض على من أصيبوا بالمرض لم تستمر أكثر من أسبوع واحد ، بينما أصيب 40٪ من الأشخاص في مجموعة الدواء الوهمي الذين أصيبوا بالمرض لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

لم يكن لدى أي من المصابين الذين تلقوا العلاج حمولات فيروسية عالية ، في حين أن 62 ٪ من أولئك الذين أصيبوا في المجموعة الثانية الذين أصيبوا بالعلاج الوهمي لديهم حمولات فيروسية عالية.

توفي شخص واحد أعطوا الدواء الوهمي لم تكن هناك وفيات أو دخول المستشفى في المجموعة التي تلقت العلاج.