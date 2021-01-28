هل يؤثر تناول مسكنات الألم بعد لقاح كورونا على فاعليته؟

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القاهرة - سامية سيد - تعد الحمى وبعض من أوجاع العضلات من أشهر الآثار الجانبية للعديد من اللقاحات، بما فيها لقاح فيروس كورونا، وقد يعتمد البعض على تناول المسكنات بعد تلقى اللقاحات التقليدية للتخفيف من الألم، ولكن هل سيؤثر تناول الأدوية المسكنة على مدى فعالية اللقاح؟

تظهر الآثار الجانبية أن اللقاح يقوم بتعليم جهاز المناعة لديك كيفية التعرف على فيروس كورونا ومهاجمته، بالنسبة لمعظم الناس ، تكون الآثار الجانبية للقاح خفيفة أو معتدلة وتستمر ليوم أو يومين فقط.

ووفقا لتقرير موقع " healthline "، يساعد لقاح الفيروس التاجي على حمايتك من الإصابة بـ كورونا، كما يمكن أن يمنعك أيضًا من التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد يعاني منها بعض مرضى كورونا لمدة طويلة.



مسكنات الألم ولقاح كورونا

كما هو الحال مع جميع اللقاحات ، قد يكون لديك بعض الآثار الجانبية، مثل الألم أو التورم في مكان الحقن، أو الحمى ، أو القشعريرة، أو التعب، أو الصداع، وقال الدكتور ديفيد ج. سينيمو ، طبيب الأمراض المعدية والأستاذ المساعد في كلية الطب في روتجرز نيو جيرسي ، إن هذه "علامات على الاعتراف المناسب ورد الفعل المناعي للقاح".

ولكن إذا كانت هذه الأدوية والمسكنات تقلل من الآثار الجانبية للقاح، فهل هناك احتمال أن تؤدي أيضًا إلى تثبيط الاستجابة المفيدة للجهاز المناعي للقاح؟

مسكنات الآلام والاستجابة المناعية بعد اللقاح

لم يتم إجراء أي بحث للنظر على وجه التحديد في ما إذا كان الأدوية المسكنة يمكن أن تتداخل مع مدى نجاح لقاح فيروس كورونا، لكن الباحثين يقولون إن بعض الأبحاث السابقة تشير إلى أن بعض الأدوية قد تؤثر على الاستجابة المناعية للقاحات.

قال طبيب الأمراض المعدية والأستاذ المساعد في كلية الطب في روتجرز نيو جيرسي: "هناك بيانات في منشورات اللقاح، منذ فترة طويلة قبل فيروس كورونا وكلها تقريبًا عند الأطفال، التي تؤكد أن العلاج المسبق بعقاقير خفض الحمى يقلل من استجابة الجسم المضاد للجرعة الأولى من اللقاح" .

يقوم الآباء أحيانًا بإعطاء أطفالهم مسكنًا للألم قبل حقن اللقاح لتجنب الشعور بعدم الراحة.

وأضاف أنه من غير المعروف كيف تتداخل هذه الأدوية مع اللقاحات ، لكن الأدوية قد تثبط الاستجابة الالتهابية - التي تظهر على شكل حمى وأوجاع، وقال إنه مع وجود التهاب أقل ، قد يكون هناك أيضًا استجابة مناعية أقل للقاح.

في الآونة الأخيرة ، وجدت دراسة نُشرت هذا الشهر في مجلة علم الفيروسات أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات - والتي تشمل الإيبوبروفين - قللت من إنتاج الأجسام المضادة وجوانب أخرى من الاستجابة المناعية لـ كورونا.

وقال مؤلفو هذه الدراسة إن هذا يثير احتمال أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية قد تؤثر أيضًا على الاستجابة المناعية للتطعيم ضد فيروس كورون، لكن ستكون هناك حاجة لدراسات إضافية لمعرفة ذلك على وجه اليقين.