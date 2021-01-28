شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبتكرون طريقة جديدة للتنبؤ بالإصابة بالفصام بسبب العامل الوراثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح العلماء بجامعة البرتا الكندية في ابتكار طريقة باستخدام الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بدقة باحتمالية إصابة الشخص بالفصام لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الاضطراب النفسي، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

واتخذ باحثو جامعة ألبرتا خطوة أخرى إلى الأمام في تطوير أداة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالفصام من خلال تحليل فحوصات الدماغ، وتم استخدام الأداة لتحليل صور الرنين المغناطيسي الوظيفي لـ 57 من الأقارب الأصحاء من الدرجة الأولى (الأشقاء أو الأطفال) لمرضى الفصام، وحددوا بدقة الأفراد الأربعة عشر الذين سجلوا أعلى الدرجات في مقياس سمات الشخصية الفصامية المبلغ عنها ذاتيًا.

يمكن أن يسبب الفصام الأوهام والهلوسة والكلام غير المنظم ومشاكل في التفكير ونقص الحافز ، وعادة ما يتم علاجه بمزيج من الأدوية والعلاج النفسي وتحفيز الدماغ، يعاني أقارب المرضى من الدرجة الأولى بنسبة تصل إلى 19 % من خطر الإصابة بالفصام خلال حياتهم ، مقارنةً بالمخاطر العامة التي تقل عن واحد %.

قال المؤلف الرئيسي سونيل كالمادي فاسو ، كبير أخصائيي التعلم الآلي في كلية الطب بجامعه ألبرتا "إن أداتنا القائمة على الأدلة تنظر إلى التوقيع العصبي في الدماغ ، مع إمكانية أن تكون أكثر دقة من التشخيص من خلال التقييم الذاتي للأعراض وحده".

وأشار كلمادي فاسو إلى أن الأداة مصممة لتكون أداة لدعم القرار ولن تحل محل التشخيص من قبل طبيب نفسي وأشار أيضًا إلى أنه في حين أن سمات الشخصية الفصامية قد تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالذهان ، فليس من المؤكد أنهم سيصابون بالفصام الكامل، مشيرا إلى أن الهدف هو أن تساعد الأداة في التشخيص المبكر ، ودراسة عملية مرض الفصام ، وللمساعدة في تحديد مجموعات الأعراض".

وأوضح كلمادي فاسو إن الخطوات التالية للبحث ستختبر دقة الأداة على الأفراد غير العائليين الذين يعانون من سمات الفصام ، وتتبع الأفراد الذين تم تقييمهم بمرور الوقت لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفصام في وقت لاحق من الحياة.