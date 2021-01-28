شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير عقار جديد لأعراض فيروس كورونا الخطيرة من علاجات مرض الجذام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورالدكتور نوفيتشوك رينك العالم الروسى بمعهد أبحاث الدولة السرية للكيمياء بروسيا، دواء جديدا من علاجات مرض الجذام يسهم فى العلاج من مضاعفات فيروس كورونا، طبقا لتقرير ورد فى صحيفة ديلى ستار.

وابتكر الدكتور الروسى العقار الجديد من علاجات مرض الجذام، فى محاولة جديدة للتصدى لفيروس كورونا ومضاعفاته الخطيرة التى تصل لحد الوفاة لدى بعض المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، ويستخدم العقار الجديد لعلاج مرضى الجذام والذى أثبتت التجارب أنه قد يقلل من خطورة المضاعفات الشديدة التى تصيب الجهاز التنفسى عقب الإصابة بالفيروس التاجى.



تطوير عقار الجذام للعلاج من مضاعفات فيروس كورونا

ويعتمد الدواء الجديد على عقار Dapsone واثنين من جزيئاتmethyluracil ، المصممة لتنشيط التمثيل الغذائى فى الأنسجة وتحفيز عملية التجديد، ما يجعله فعالا ضد الأمراض الفيروسية، حيث يستهدف العقار الجديد على ما يسمى "عواصف السيتوكين"، التى تحدث بعد الإصابة بالفيروس، وهى عبارة عن بروتينات سُكرية توجد بالعشرات، وتُستخدم فى التواصل ونقل الإشارات بين خلايا "الجيش المناعى"، ويحمل الواحد منها اسم "السيتوكين".

وأكد العالم الروسى أن تزايد عدد بروتينات "السيتوكين"، المسئولة عن زيادة النشاط المناعى للخلايا، عن المعدلات الطبيعية، قد يجعل جهاز المناعة عاجزا عن السيطرة عليها، وفى تلك الحالة، تنتشر هذه البروتينات فى أماكن مختلفة من الجسم، وليس فقط فى المناطق المصابة بالعدوى فيه، وتبدأ فى مهاجمة الخلايا السليمة، والتهام كرات الدم البيضاء والحمراء، وتدمير الكبد.

وأجرى العالم الروسى اختبار الدواء الجديد على نحو 700 متطوع من كبار السن، حيث أظهرت النتائج قدرة عقار الجذام على تجاوز المرحلة الخطيرة التى يمر بها المريض خلال الإصابة بالفيروس.

ويستهدف العقار الجديد بجانب مكافحة فيروس كورونا، علاج الذئبة الحمامية وتصلب الجلد والتهاب المفاصل الروماتويدى والصدفية والحساسية وسرطان الدم وأمراض الرئة.