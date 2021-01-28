خبراء: ارتداء قناع جراحي بطبقة إضافية من القماش يمنع 90% من عدوى كورونا

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القاهرة - سامية سيد - يقول الخبراء إن ارتداء 3 طبقات من أغطية الوجه مثل القناع الجراحي بطبقة إضافية من القماش يمنع 90% من الجسيمات المعدية لفيروس كورونا.



ارتداء قناع ثلاثى الطبقات

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن بعض الخبراء، مثل الدكتور أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أيدوا القناع المزدوج للحماية من كورونا، موضحة أن ارتداء أكثر من قناع واحد يمكن أن يجعل التنفس أكثر صعوبة ويزيد من خطر العبث بأحد أغطية الوجه، وبدلاً من ذلك، يقول الخبراء إن أفضل الأقنعة تحتوي على طبقتين منسوجتين بإحكام من مادة خارجية مع مادة بينهما، مثل كيس مفرغ.



قناع لمنع العدوى

ووجدت دراسة من جامع فيريجينيا Virginia أن الأقنعة ثلاثية الطبقات تحجب ما لا يقل عن 90% من الجسيمات المعدية، يقول خبراء الصحة العامة، إن هذا لا يعني ارتداء 3 أقنعة في وقت واحد، قد توفر الأقنعة المتعددة قدرًا من الحماية من فيروس كورونا، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.



فاوتشى

وقالت الصحيفة، بدلاً من ذلك، يوصي اختصاصيو الأمراض المعدية بارتداء قناع واحد متعدد الطبقات يناسب أنفك وفمك، أو قناع جراحي بطبقة إضافية من القماش.

و وجدت إحدى الدراسات أن الأقنعة ثلاثية الطبقات يمكن أن تحجب ما لا يقل عن 90 في المائة من القطرات التي يحتمل أن تكون معدية وتقليل خطر إصابتك بالمرض.

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أيد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدام القناع المزدوج.

قال فاوتشي، "إذا كان لديك قناع بطبقة واحدة، فإنك تضع طبقة أخرى عليه، فمن المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فعالية".

لكن الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، إن القناع المزدوج والثلاثي ليس بالضرورة لأي شخص، موضحا أن القناع عالي الجودة له نفس فعالية ارتداء قناعين.

وأضاف: "ليس هناك شك في أنه كلما كان القناع أكثر سمكًا، يُعتقد عمومًا أنه سيكون أكثر فاعلية في فرز الجزيئات الفيروسية ، بشكل أساسي، كلما زادت سماكته، زاد تأثيره في حجب جزيئات الفيروس من الدخول اليك واصابتك بالعدوى.

في نوفمبر 2020، اختبرت الدكتورة لينسي مار، الخبيرة في انتقال الفيروسات في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، وزملاؤها 11 مادة قناع مختلفة لاختبار فعاليتها في تصفية المواد، ووجدوا أن القناع الذى يتكون من قماش سميك يعمل بشكل أفضل، مع فعالية تصل إلى 96%، بينما كان أداء درع الوجه الرقيق هو الأسوأ، حيث يوفر حماية قليلة أو معدومة.

كتب المؤلفون، بناءً على هذه النتائج، نوصي باستخدام قناع ثلاثي الطبقات يتكون من طبقات خارجية من قماش مرن ومحبوك بإحكام وطبقة داخلية تتكون من مادة مصممة لتصفية الجسيمات.

وأشاروا إلى إن هذا يعني أن أفضل الأقنعة تحتوي على طبقتين منسوجتين بإحكام من مادة خارجية مع مادة مرشح بينهما.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام نسيج مثل القطن أو الألياف الدقيقة للطبقات الخارجية وقطعة من كيس مفرغ من الهواء للطبقة الداخلية، حيث إن مثل هذا القناع ثلاثي الطبقات يمكنه حجب 75 % من الجسيمات الصغيرة وما لا يقل عن 90 % من الجسيمات الأكبر حجمًا.