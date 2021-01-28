ألمانيا تستعد لـ10 أسابيع صحية صعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مواطني بلاده إلى الاستعداد لعشرة أسابيع أخرى صعبة بسبب جائحة كورونا.

واقترح شبان في تغريدة على موقع "تويتر"، الخميس، أن يتطرق مؤتمر لرؤساء حكومات الولايات مخصص فقط للتطعيم إلى التشاور حول الوضع والأهداف والتعامل اللاحق مع الأزمة.

ورأى الوزير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أنه يجب دعوة الشركات المصنعة للقاح إلى المشاركة في حوار بحضور خبراء.



وأفاد بأن الحصول على معلومات والتنسيق والتحرك الموحد من الأمور المجدية دائما، "لأننا سنمر بما لا يقل عن عشرة أسابيع صعبة بسبب النقص في اللقاح".

وتابع شبان: "علينا قضاء هذه الفترة بالعمل المشترك في هذه القضية".

هذه الفترة ستتضمن عيد الفصح الذي يوافق مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وأعرب شبان عن اعتقاده بأن التطعيمات الجماعية بادرة لصد فيروس كورونا.

ويواجه شبان في الوقت الراهن الكثير من النقد بسبب بطء وتيرة التطعيم ضد كورونا.