شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات هواتف سامسونج وهواوي والفارق بينهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شركة سامسونج هي شركة كورية جنوبية، تأسست في عام 1938، وتعد من أنجح الشركات العالمية في صناعة الإلكترونيات، ومقرها في مدينة سامسونج، وتمتلك 590 ألف موظف بالشركة، وهو رقم هائل في عدد موظفي الشركة الخاصة بتصينع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وتعد شركة سامسونج، هي ثاني أكبر منتج للهواتف المحمولة، بعد شركة نوكيا، وقبل موتورولا، وتمتلك الشركة أكثر من 25 مركز إنتاج للإلكترونيات في العالم، بالإضافة إلى 59 فرع مبيعات في أكثر من 46 دولة على مستوى العالم.

إقرأ عن أهم المنتجات الحديثة لشركة سامسونج، هو هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G الجديد، الهاتف الرائع الذي نال إعجاب الجميع، وبه مواصفات رائعة نقوم بعرضها فيما يلي:

المعالج الخاص بالهاتف ثماني النواة 2100 Exynos تكنولوجيا 5 نانو

التخرين الخاص به والرامات هو 256 جيجا بايت، 12 جيجا رام، وهو معدل رائع لإستقبال وتخرين البيانات ويمثل سرعة رائعة للهاتف

الكاميرا خلفية رباعية 108+12+10+10 ميجا بايت، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 40 ميجا بايت، تمثل نقاء للصورة بمعدل مرتفع

الشاشة 6.8 بوصة بدقة QHD

التشغيل على نظام الأندرويد 11

البطارية 5000 مللي أمبير

شركة هواوي الصينية وأهم منتجاتها

بينما شركة هواوي الصينية، فهي شركة حديثة الإنشاء بالنسبة لسامسونج، إلا أنها إستطاعت أن تجذب العملاء على مستوى العالم، وأن تنتج الهواتف النقالة التي جذبت إنتباه الجميع، فتأسست شركة هواوي في 1987، أي منذ 34 عام، وتقوم بصناعة الإلكترونيات الإستهلاكية ومعدات الشبكات ومعدات الإتصالات، وكان تركيزها مسبقًا في صناعة لوحات ومقاسم الهاتف، بينما توسعت الشركة في بناء شبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية، شركة هواوي هي شركة صينية، وتفوقت شركة هواوي على إريكسون في عام 2012، وتخطت شركة أبل في عام 2018، وهي طفرة رائعة للشركة، وتتم تلك الإحصائيات على حسب المبيعات الخاصة بالشركة وانتشارها على مستوى العالم.

ومن أهم الهواتف التي أنتجتها شركة هواوي هو هاتف Huawei Nova 8 5G ونقوم بعرض المواصفات التي تخص هذا الهاتف:

المعالج: ثماني النواة Kirin 985 5G تكنولوجيا 7 نانو

التخرين والرامات 256-128 جيجا، ورامات 8 جيجا

الكاميرا الخلفية رباعية 64+8+2+2 ميجا بايت، والأمامية 32 ميجا بايت

الشاشة 6.57 بوصة بدقة FHD

التشغيل على نظام أندرويد 10

البطارية الخاصة بها 3800 مللي أمبير