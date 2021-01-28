شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: لا يوجد دليل على تسبب متغيرات كورونا الجديدة فى مضاعفات نادرة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، إنها لا تعرف ما إذا كانت متغيرات كورونا الجديدة تسبب المزيد من حالات المضاعفات النادرة لدى الأطفال تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة أم لا، ولا دليل على ذلك حتى الآن.

وتعد متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (MIS-C) عند الأطفال من المضاعفات المزعجة لعدوى كورونا، التي يمكن أن تسبب تلفًا في القلب وتظهر عادةً بعد حوالي 3 أسابيع من إصابة الطفل.وفي حين أن الأطفال أقل عرضة بكثير من البالغين للدخول إلى المستشفى أو الوفاة من كورونا، فإن الأطفال معرضون للإصابة بالعدوى مثل البالغين، وفقا لتقرير شبكة " CNN".



مضاعفات كورونا عند الاطفال

تم اختبار حوالي 2.68 مليون حالة طفل في الولايات المتحدة إيجابية للفيروس اعتبارًا من 21 يناير ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وزاد عدد الإصابات مؤخرًا، ففي الأسبوع الماضي وحده ، تم تحديد 165480 حالة أطفال جديدة من خلال الاختبار ، وهذا يمثل زيادة بنسبة 16٪ في حالات Covid-19 للأطفال على مدار أسبوعين، حيث يمثل الأطفال 12.7٪ من جميع الحالات في الولايات المتحدة.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض أنه اعتبارًا من نهاية ديسمبر ، كان لديه تقارير عن 1،659 حالة من MIS-C.

وعما إذا كانت هناك متغيرات كورونا أكثر عدوى، فهناك احتمال أن يكون هناك المزيد من حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، لكن مركز السيطرة على الأمراض قال إنه ليس لديه الدليل حتى الآن لتحديد ما إذا كانت المتغيرات تؤدي إلى المزيد من الحالات.

ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الآباء أو مقدمي الرعاية بالاتصال بالطبيب على الفور إذا كان الأطفال يعانون من الحمى أو آلام البطن أو القيء أو الإسهال أو آلام الرقبة أو الطفح الجلدي أو احتقان العين بالدم أو التعب الزائد.