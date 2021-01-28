شكرا لقرائتكم خبر عن كلية لندن .. علاج مرضى كورونا من صعوبة التنفس بتقنيات تنفس مطربى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت كلية لندن "إمبريال كوليدج" مع الأوبرا الإنجليزية الوطنية فى برنامج معروف باسم "ENO Breathe" لمساعدة مرضى كورونا الذين يستغرقوا وقتًا طويلًا للتعافى من أجل التغلب على أعراض ضيق التنفس والقلق المترتب عليه، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل "DailyMail" الإنجليزية.

يقدم المشروع ورش عمل افتراضية لتعليم المرضى تقنيات التنفس التى يستخدمها مطربى الأوبرا، ويغنى المرضى المشاركين أيضًا التهويات أثناء الجلسات والتى تم اختيارها لقدرتها على التهدئة ومساعدتهم كثيرًا لتجاوز هذه الأزمة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن المشاركة فى هذا المشروع تتم عبر الإنترنت، حيث يجرى مرضى فيروس كورونا محادثة أولية مع أحد أعضاء فريق "ENO Breathe" ثم يخضع لست جلسات عمل جماعية أسبوعيًا عبر الإنترنت بقيادة متخصص فى الصوت، حيث أن التمارين والأنشطة مصممة للتحكم فى التنفس والقلق المترتب عليه من خلال أدوات الإدارة الذاتية، وقد تم تطوير هذا البرنامج خصيصًا للأشخاص الذين يتعافون من كوفيد -19 خاصة الذين طالت عليهم فترة المرض ولا يزالون يعانون من صعوبة بالتنفس.

تستغرق الجلسات الأسبوعية ساعة واحدة لكل منهم عبر الإنترنت، وتقوم المجموعة المشاركة بعمل تمارين الإحماء لإعداد الجسم والعقل، ثم يستخدمون أدوات عملية للتحكم فى التنفس وتشجيع الإدارة الذاتية للسيطرة على القلق وضيق التنفس، ويعتبر هذا البرنامج مجانى لكل الناطقين باللغة الإنجليزية ولا يحتاج لأى خبرة سابقة أو اهتمام بالغناء من أجل المشاركة.

يتم تنفيذ التهويات بواسطة مطربين وعازفين من الأوبرا، وتتميز التهويدات بكونها قصيرة فلا يمكن نسيانها ومتاحة للجميع، فهى تخلق ارتباطًا عاطفيًا إيجابيًا تساعد مرضى كورونا فى إدارة والتعامل مع الأعراض التى يعانون منها.