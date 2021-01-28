شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: نأمل موافقة الصحة العالمية على لقاح كورونا الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يأمل أن توافق منظمة الصحة العالمية على لقاح كورونا الروسى فى أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال فى مقابلة حصرية مع وكالة تاس الروسية "أعلم أن هناك اتصالات فى الوقت الحاضر بين السلطات الروسية، ومنظمة الصحة العالمية، وآمل أن تؤدى هذه الاتصالات بأسرع طريقة ممكنة إلى موافقة أو اعتراف منظمة الصحة العالمية".

وقال جوتيريش إن لقاح كورونا الروسى يمكن استخدامه فى بعثات الأمم المتحدة ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا للغاية فى مكافحة وباء فيروس كورونا، مضيفا نعتقد أن اللقاح الروسى يمكن أن يلعب دورًا مهمًا للغاية فى تلك المعركة، نحن بحاجة للتأكد من أن لدينا لقاحات متاحة وبأسعار معقولة للجميع فى كل مكان.

وأضاف يمكن استخدام اللقاح فى العديد من عمليات الأمم المتحدة فى بعض المناطق المعرضة للخطر من العالم، حيث سنحتاج إلى لقاحات لموظفينا والسكان الذين ندعمهم فى عمليات حفظ السلام فى البلدان الهشة، لذلك نأمل أن يلعب اللقاح الروسى دورًا مهمًا فى هذا الصدد.

وقال إن "الشرط الوحيد لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق باللقاحات، هو أنه لا يمكننا استخدام أى لقاح إلا اللقاحات التى وافقت عليها منظمة الصحة العالمية"، موضحا "أعلم أن هناك اتصالات فى الوقت الحاضر بين السلطات الروسية ومنظمة الصحة العالمية، وآمل أن تؤدى هذه الاتصالات بأسرع طريقة ممكنة إلى موافقة أو اعتراف منظمة الصحة العالمية."

وفى سبتمبر 2020 قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن روسيا مستعدة لتزويد الأمم المتحدة بلقاح سبوتنيك Sputnik V مجانًا.