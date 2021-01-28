شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تكتشف إصابتك بالحزام النارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحزام النارى هو عدوى فيروسية تسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا قد يظهر في أي منطقة بالجسم، ولكن معظم حالات الحزام النارى يظهر فيها الطفح الجلدى حول أحد جانبي الخصر ويتسبب فيه نفس فيروس الجدرى المائى، ويكون الأشخاص الذين أصيبوا بالجدرى المائى فى الصغر أكثر عُرضة للإصابة بالحزام النارى، لأن الفيروس يبقى غير نشط في النسيج العصبى قبل الحبل الشوكى والدماغ وقد يعود وينشط فجأة بعد عدة سنوات فى شكل الحزام النارى، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".

من الممكن أن يكون الحزام النارى مُعديًا، حيث ينقل الشخص المصاب به العدوى لأى شخص ليست لديه مناعة ضد فيروس الجدرى المائى، وتحدث العدوى عادة لدى ملامسة إحدى البثور المفتوحة من الطفح الجلدي الذى سببه حزام النارى، ولكن الغريب أن الشخص الذى ستنتقل إليه العدوى لن يصاب بالحزام النارى بل بالجدري المائى.

- أهم أعراض الحزام النارى

1- الشعور بألم وحرقة

2- حساسية شديدة تجاه اللمس

3- طفح جلدى أحمر يبدأ بالظهور بعد بضعة أيام من الشعور بالألم

4- بثور يملئها سائل قابلة للانفجار وقد تتكون عليها قشور

5- حكة

6- صداع وألم في الرأس

7- حساسية تجاه الضوء

8- تعب وإرهاق.

ما هى أماكن الإصابة بالحزام النارى فى الجسم:

- حزام يلتف حول أحد جانبى الخصر

- يحدث حول العين

- إحدى جانبى الوجه

- حول العنق فى بعض الحالات

تشخيص الإصابة بالحزام النارى

يعتمد التشخيص على الصورة السريرية بشكل كبير، حيث يقوم طبيب الجلدية بعمل مسحة جلدية لفحصها تحت الميكرسكوب، أو يُفرغ أحد محتويات البثور والفقاعات الجلدية لعمل مزرعة للفيروسات وهو بالتأكيد فحص غير مفيد فى الكثير من الحالات.