لا تتدافعوا على لقاحات كورونا.. رسالة طمأنة من "الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال هانز كلوج، الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الخميس إن الشركات المصنعة للقاحات المضادة لكورونا تعمل بلا توقف.

وأضاف كلوج في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن العمل المتواصل يأتي لسد النقص في الإمدادات إلى الدول التي تكافح لاحتواء الوباء، وحث تلك الدول على عدم التدافع للحصول على طلبياتها.

وأشار إلى أن "التضامن لا يعني بالضرورة أن يبدأ كل بلد في العالم عملية التطعيم في نفس اللحظة بالضبط.. الفهم الجيد للأمر هو أنه لن يكون أحد في مأمن قبل أن يكون الجميع بمأمن".



وبعد سؤال عن تأخر وصول لقاحي فايزر وأسترازينيكا إلى المرضى في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجه كلوج وسيدهارتا داتا، خبير التطعيمات في المنظمة، نداء للحكومات والشركات المصنعة للتعاون معا في مواجهة المشكلات التي بدأت تظهر خلال عملية طرح اللقاحات.

وأوضح كلوج: "في الحقيقة هناك نقص في اللقاحات، لكن لا يساورنا شك في أن المصنعين والمنتجين يعملون بلا توقف لسد الثغرات، ونحن واثقون من أن التأخيرات التي نشهدها الآن سيتم تعويضها من الإنتاج الإضافي في المستقبل".

وتتزاحم دول الاتحاد الأوروبي، الذي يتأخر أعضاؤه كثيرا عن إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في طرح اللقاحات، للحصول على الإمدادات منه، بينما تبطئ كبرى شركات الأدوية المصنعة في الغرب تسليم اللقاحات للتكتل بسبب مشاكل في الإنتاج.

وتابع كلوج: "علينا أن نتحلى بالصبر، لأن التطعيم سيستغرق وقتا"، مضيفا أن 35 دولة في أوروبا بدأت التطعيم بالفعل مع إعطاء 25 مليون جرعة حتى الآن.