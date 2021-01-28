صحة ورشاقة

كورونا في أوروبا.. "الصحة العالمية" تعلق على "تخفيف التدابير"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" تخفيف التدابير الصحية بأوروبا رغم تراجع عدد الإصابات.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوجه، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن "30 دولة (من أصل 53 في المنطقة) شهدت تراجعاً كبيراً لمعدل الإصابة التراكمي على مدى 14 يوما رغم أن معدلات العدوى في جميع أنحاء أوروبا لا تزال مرتفعة".

وأضاف أن "هذا الأمر له تداعيات على أنظمة الصحة ويضع خدمات الرعاية أمام اختبار صعب، وبالتالي من المبكر جداً تخفيف التدابير الصحية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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