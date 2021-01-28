كورونا في أوروبا.. "الصحة العالمية" تعلق على "تخفيف التدابير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" تخفيف التدابير الصحية بأوروبا رغم تراجع عدد الإصابات.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوجه، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن "30 دولة (من أصل 53 في المنطقة) شهدت تراجعاً كبيراً لمعدل الإصابة التراكمي على مدى 14 يوما رغم أن معدلات العدوى في جميع أنحاء أوروبا لا تزال مرتفعة".

وأضاف أن "هذا الأمر له تداعيات على أنظمة الصحة ويضع خدمات الرعاية أمام اختبار صعب، وبالتالي من المبكر جداً تخفيف التدابير الصحية".

