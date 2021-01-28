شكرا لقرائتكم ليست الأولى.. غضب بمصر لمقتل مهندسة دهساً على يد نجل رجل أعمال شهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقيت مهندسة مصرية مصرعها دهسا أسفل سيارة كان يقودها نجل رجل أعمال مصري شهير.

ماي جايد إسكندر

وكشف شهود عيان أن مهندسة مصرية تدعى ماي جايد إسكندر، تبلغ من العمر 43 عاما، لقيت مصرعها دهسا أسفل إطارات سيارة كان يقودها نجل رجل أعمال مصري شهير خلال عودتها من مهمة عمل في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وتبين أن المهندسة التي تقيم في القاهرة كانت قد سافرت للمدينة السياحية يوم الجمعة الماضي لإنجاز مهمة عمل لها، حيث تعمل في مجال الديكور والتصاميم، وفي طريق عودتها للفندق دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية كانت قادمة في الاتجاه المعاكس فقتلتها دهسا.

وتبين أن قائد السيارة نجل رجل أعمال شهير يمتلك عدة مشروعات سياحية وشركات للإنتاج السينمائي، فيما قال شهود عيان من أبناء المنطقة في التحقيقات، إنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها نجل رجل الأعمال في حوادث مماثلة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما دشن رواد مواقع التواصل حملة تواصلية لعدم إفلات المتهم من العقاب، على غرار ما حدث معه سابقا وإحالته للمحاكمة الجنائية مع إجرء تحليل مخدرات له.