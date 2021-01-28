طريقة نسف دهون البطن  في 3 ايام مع رجيم التوست والتونة 

بيروت - نادين محمد - ليس من السهل نسف دهون البطن في 3 ايام. فهذا يحتاج الى بذل الكثير من الجهود من خلال تطبيق نظام غذائي صارم يقوم على الامتناع عن تناول الاطعمة الدسمة والمقلية والحلويات وغير ذلك. كما انه يقضي بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. لكن ما لا تعرفه الكثيرات هو انه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع حميات مؤقتة ومنها مثلاً رجيم التوست والتونة الذي يساعد على نسف دهون البطن وازالة الكرش في 3 ايام.

​



- يجب تطبيق هذا الرجيم من اجل نسف الدهون في مدة لا تزيد على 3 ايام لأن الاستمرار في ذلك لمدة اطول يمكن ان يسبب النقص في بعض المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء وظائفه.

- خلال اتباعه يجب تناول الاطعمة الصحية التي تخلو من الدهون الضارة والدسم والسكر المصنع.

- يقوم على تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها لكن من دون ان يؤثر هذا بطريقة سلبية على الطاقة.

- يجب بعد انتهاء مدة الرجيم الحرص على تناول الاطعمة الصحية والتركيز على الخضار والفواكه فضلاً عن شرب الماء بكمية كافية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

برنامج الرجيم

​



يساعد هذا الرجيم المؤقت اذاً على ازالة الكرش والتخلص من البطن الممتلئ واستعادة الرشاقة. ومن اجل تطبيقه بنجاح من المهم اتباع هذا البرنامج.

اليوم الاول

​



الفطور. قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة او من الدقيق الاسمر، قطعة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من الشاي او القهوة الخالية من السكر.

الغداء. قطعة من التوست الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة، علبة تونة بالماء مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من القهوة او الشاي او من خلاصة نباتية من دون سكر مضاف.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، حبة تفاح، 3 ملاعق كبيرة من الفاصولياء المطهوة بطريقة صحية.

اليوم الثاني

​



الفطور. قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة او من الدقيق الاسمر، بيضة مسلوقة واحدة، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. طبق متوسط الحجم من التونة بالماء مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون ورشة من النعناع المجفف، كوب من القهوة او الشاي غير المحلى.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج او الديك الرومي المشوي من دون دهون، طبق من الملفوف مع البروكولي المطهو على البخار مع الجزر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي من دون سكر.

اليوم الثالث

​



الفطور. قطعة من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة او من الدقيق الاسمر، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، حبة تفاح متوسطة الحجم. وبعد نصف ساعة من الممكن شرب كوب من القهوة او الشاي من دون سكر مضاف.

الغداء. قطعة من التوست الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

العشاء. نصف علبة تونة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطع من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

وباتباع رجيم التوست والتونة السهل من الممكن ازالة الكرش ونسف دهون البطن في مدة لا تزيد على 3 ايام. وبعد هذا يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي والتخلي عن العادات السيئة وشرب كمية كافية من الماء وممارسة الرياضة بانتظام.

اقرئي أيضاً: حرق الدهون الصعبة بتطبيق رجيم الكزبرة

​