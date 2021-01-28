شكرا لقرائتكم خبر عن علماء كمبوديا يكتشفون عينات متطابقة لفيروس كورونا منذ عام 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء من كمبوديا تطابقًا وثيقًا في عينات من خفافيش حدوة الحصان متطابقة بنسبة 92 % مع فيروس كورونا وهذه العينات تم جمعها في عام 2010، وفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية .

ووفقا للتقرير، من خلال تحقيق أجرته منظمة الصحة العالمية في أصل فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 الجاري في الصين، اكتشف مختبر في كمبوديا أقاربًا مقربين للعامل الممرض في العينات التي تم تخزينها في الثلاجة لأكثر من عقد.

تم العثورعلى فيروسين في العينات، مأخوذ من خفافيش حدوة حصان في شمال شرق كمبوديا في عام 2010 وتم تحديدهما وتبين أن لهما تشابه 92.6 % مع SARS-CoV-2 وراء جائحة فيروس كورونا وهذا يجعلهم أقرب الأقارب الذين تم اكتشافهم خارج الصين ويضيف معلومات جديدة للتحقيق في مصدرالمرض.

يأتي الاكتشاف الأخير، الذي أجراه باحثون في معهد باستور في كمبوديا في بنوم بنه، في الوقت الذي يعمل فيه الفريق المدعوم من منظمة الصحة العالمية على فهم كيفية بدء انتشار فيروس كورونا في ووهان، وسط الصين، حيث تم التعرف عليه لأول مرة في أواخر عام 2019.

لا يُعرف الكثيرعن كيفية بدء تفشي المرض، لكن العلماء يشكون في أن الفيروس ربما يكون قد نشأ في الخفافيش قبل أن ينتقل إلى البشر إما مباشرة أوعن طريق حيوان وسيط.

وأشار المسؤولون الصينيون إلى أن الفيروس ربما جاء من الخارج، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه القفز إلى أي استنتاجات، وأدى البحث عن أصل فيروس كورونا إلى قيام عدد من المختبرات بإجراء اختبار رجعي لعينات الحيوانات المخزنة بحثًا عن آثار فيروسات مماثلة في محاولة لتقديم المزيد من الأدلة.

قال الباحثون من بينهم علماء من جامعة السوربون ومعهد باستير في فرنسا وجامعة كاليفورنيا وديفيز في الولايات المتحدة إن النتائج التي توصلت إليها بنوم بنه، والتي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران ، "تشير إلى أن جنوب شرق آسيا يمثل مجالًا رئيسيًا يجب مراعاته في البحث المستمر عن أصول فيروس كورونا، وفي المراقبة المستقبلية لفيروسات كورونا.