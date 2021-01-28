شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ولاية أمريكية توزع لقاح كورونا على الطريق العام قبل انتهاء صلاحيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف العاملون الصحيون فى ولاية أوريجون التابعة للولايات المتحدة الأمريكية السائقين فى الطريق لمنحهم جرعات من لقاحات كورونا التى أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، حيث كانت القافلة الطبية قد تعطلت فى طريق عودتها من التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب عاصفة ثلجية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





من جانبها، صرحت مؤسسة "جوزفين كاونتى" للصحة العامة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن قافلة للعاملين بالصحة فى ولاية أوريجون الأمريكية مكونة من 20 موظفًا توقفت فى حركة المرور نتيجة عاصفة ثلجية فى طريق عودتهم من حملة تطعيم ضد كورونا فى مدرسة "ألينوى فالى" الثانوية، وكان لديهم 6 جرعات من اللقاحات قد أوشكت على الانتهاء، فقاموا بإعطائها للسائقين الذين تعطلت سيارتهم بنفس الطريق وذلك للاستفادة منها، وقالت وزارة الصحة الأمريكية أن هذه الجرعات كانت مخصصة لأشخاص آخرين،لكن قد تنتهى صلاحيتها قبل وصولها إليهم.

وتنقل الموظفون الطبيون من سيارة إلى أخرى لمنح الجرعات للسائقين لعدم الرغبة في إهدارهم، وكانت هناك سيارة إسعاف تابعة لهم من أجل فرض إجراءات السلامة، وتم إعطاء 340359 جرعة تطعيم في ولاية أوريجون حتى الثلاثاء الماضى، وكانت الولاية الأمريكية قد شهدت 139355 حالة إصابة بكورونا منذ بداية الوباء، توفى منهم 1904، فيما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن منذ بداية ظهوره، فيما بلغ عدد القتلى 428654 شخصًا، وتتركز إدارة الرئيس الجديد جو بايدن على تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس فى أسرع وقت ممكن.