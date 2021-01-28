30 حالة وفاة و715 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، ارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لـ1832 شخصا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة و715 إصابة جديدة، وشفاء 887 حالة، خلال 24 ساعة.

وتابع، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 289 إصابة و729 حالة شفاء، و18 حالة وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 116 ألفا و779 شخصًا، بينهم 18 ألفًا و654 حالة نشطة.