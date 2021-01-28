شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن العودة للحياة الطبيعية بمجرد تناولك للقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن تلقى الأمريكيين جرعات لقاح كورونا، لا ينبغي أن يجعلهم ينظرون إلى ذلك على أنه "تصريح مجاني" لترك جميع تدابير السلامة وراءهم، وأكد فاوتشي، أن أقصى مناعة ضد الفيروس تبدأ من 10 أيام إلى "أسبوعين وما بعدهما" بعد الجرعة الثانية.

وقال وفقا لـ CNN : لا نريد أن يفكر الناس بأنهم بمجرد حصولهم على التطعيم، فإن توصيات الصحة العامة الأخرى لا تطبق عليهم، مضيفا أنه قد يصاب بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفيروس ويمكن أن يصيبوا آخرين، لهذا السبب، يجب على الناس الاستمرار في ارتداء الأقنعة، لذا فإن التطعيم لا يعنى أنه لديك الآن تصريح مجاني للسفر"، ولا تقول" لدي تصريح مجاني لأتجاهل جميع إجراءات الصحة العامة التي نتحدث عنها طوال الوقت.

CDC " "تؤكد أنه لا توجد علامة على مخاوف تتعلق بالسلامة من اللقاحات..

أشارت روشيل والينسكي، مدير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى، إن تفاعلات الحساسية الشديدة، المعروفة باسم الحساسية المفرطة، ليست مشكلة حتى الآن.

وأضافت والينسكي،"استنادًا إلى أحدث بياناتنا، وجدنا أن هناك 2.1 حالة من الحساسية المفرطة لكل مليون جرعة تم اعطاؤها من مودرنا Moderna ، و 6.2حالة من الحساسية المفرطة لكل مليون جرعة من شركة فايزر Pfizer، مضيفة، أن هذه نتائج نادرة يمكن علاجها، ولقاحات كورونا آمنة.

وأضافت مدير مركز السيطرة على الأمراض، أنه من المهم أيضًا وضع الأرقام في سياقها، واعتبار أن خطر الإصابة بالفيروس "أعلى بكثير" من خطر الحساسية من اللقاح.

وأوضحت والينسكي، إن الآثار الجانبية الخفيفة الأخرى، مثل ألم الذراع، والشعور بالتعب، وآلام العضلات بعد الحقن "طبيعية ومتوقعة"، مضيفة، تعني هذه الأعراض أن جهاز المناعة لديك سليم وأن اللقاح يعمل بالفعل".

وأوضحت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض يوم الأربعاء: "إن المتغيرات التي تم تحديدها مؤخرًا يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر"، "إنها أكثر قابلية للانتقال، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الحالات، وزيادة الضغط على نظامنا المثقل بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات قاتمة للوفيات المرتبطة بالفيروسات، كان شهر يناير بالفعل أكثر الشهور فتكًا بالوباء في الولايات المتحدة، حيث فقد أكثر من 80 ألف شخص بسبب الفيروس. ويتوقع مركز السيطرة على الأمراض CDC أن يكون هناك 84000 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا بحلول 20 فبراير.

علاوة على ذلك، لا يزال البلد يعاني من مشاكل توزيع اللقاحات، تظهر البيانات الفيدرالية أن حوالي نصف إمدادات اللقاح التي تم توزيعها في الولايات المتحدة قد تم تقديمها، ووفقًا لأحد المسؤولين، قد يستغرق الأمر "شهورًا" حتى يتمكن كل أمريكي من الحصول على اللقاح.