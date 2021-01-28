شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث متعافي كورونا قد يصابون بأمراض عصبية أو نفسية بعد 6 أشهر من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة قادها باحثون في جامعة أكسفورد أن واحد من كل ثمانية من المتعافين من كورونا قد يصابون بمرض عصبي أو نفسي لأول مرة في حياتهم، بعد 6 أشهر من الإصابة بالفيروس، ووجدت الدراسة أيضًا أن المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى معرضون بشكل خاص للمضاعفات النفسية، على الرغم أن المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى كانوا أكثرعرضة للإصابة بأمراض مثل الاكتئاب والسكتة الدماغية.





وبحسب موقع "إنسايدر"، أشارت النتائج، إلى الأدلة المتزايدة على أن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل معرفية وعقلية قصيرة وطويلة الأجل وشملت الدراسة أكثر من 200 ألف مريض بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

لإجراء الدراسة، نظر الباحثون في السجلات الصحية لـ 236379 ناجًيا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة ووجدوا أنه في غضون 6 أشهر، تلقى 33.6٪ من الناجين من فيروس كورونا تشخيصًا عصبيًا أو نفسيًا، و13٪ منهم تلقوا مثل هذا التشخيص لأول مرة.

كان المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى، وخاصة أولئك الذين عانوا من اعتلال الدماغ ، وهو مصطلح واسع يصف وظيفة أوبنية الدماغ المتغيرة، معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بالأمراض العقلية.

ووجد الباحثون أن معظم الحالات - بما في ذلك السكتة الدماغية والنزيف داخل الجمجمة والخرف والاضطرابات الذهانية - كانت أكثر شيوعًا من مجموعة مماثلة من المرضى الذين أصيبوا بالأنفلونزا أو عدوى في الجهاز التنفسي.

قال المؤلفون إنه من غير المرجح أن تكون تحت رعاية الأطباء هو ما أدى إلى زيادة تشخيصات الصحة العقلية.

بينما أخذ الباحثون في الحسبان عوامل مثل العمر والجنس والعرق والظروف الأساسية والحالة الاجتماعية والاقتصادية، كانت الدراسة لا تزال تخضع لبعض القيود.

لا يمكن أن تثبت السبب والنتيجة، على سبيل المثال، ولاالسجلات الطبية الإلكترونية خالية من العيوب لا تكون المرة الأولى التي يتم فيها إدخال التشخيص في قاعدة بيانات دائمًا هي المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص الشخص، وتميل السجلات إلى نقص أوصاف العوامل الاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة.

ومع ذلك، عند مقارنتها بنتائج دراسة بقيادة نفس الباحث تبحث في المضاعفات العصبية بعد ثلاثة أشهر من تشخيص كورونا تساعد الدراسة في ملء صورة الحالات المستندة إلى الدماغ الأكثر شيوعًا في مراحل مختلفة من البقاء على قيد الحياة.

وقال الدكتور ماكس تاكيت من قسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد لصحيفة الجارديان: "بالنسبة لتشخيص السكتة الدماغية أو النزيف داخل الجمجمة ، فإن الخطر يميل إلى الانخفاض بشكل كبير في غضون ستة أشهر لكن بالنسبة لعدد قليل من التشخيصات العصبية والنفسية، ليس لدينا إجابة حول موعد توقفها."

لا يزال الباحثون يكتشفون لماذا يمكن أن يكون للفيروس عواقب عصبية واسعة النطاق وطويلة الأمد

أظهرت الدراسات السابقة كيف يمكن أن يكون لكورونا عواقب معرفية وعصبية واسعة النطاق ، بما في ذلك آلام الرأس والعضلات والارتباك والدوخة والنوبات والسكتات الدماغية وتورم الدماغ والهذيان.

كما أبلغ الناجون أيضًا عن هلوسة مرعبة، ومشاكل في تنسيق حركة العضلات، وهفوات في الذاكرة.

ويواصل الخبراء البحث عن الأسباب التي تجعل الفيروس الذي كان يُعتقد في السابق أنه يصيب الجهاز التنفسي تمامًا يسبب مثل هذا الضرر للدماغ.

من المفهوم أن الجهاز العصبي يمكن أن يتأثر بكورونا، على سبيل المثال ، إذا كان تأثير الفيروس على الرئتين والقلب يجعل من الصعب الحصول على ما يكفي من الأكسجين للدماغ وهذا بدوره يمكن أن يسهم في السكتات الدماغية التي عانى منها بعض مرضى كورونا.

وقال بعض الباحثين إن الفيروس قد يصيب الدماغ أيضًا بشكل مباشر ، ويمكن أن يتسبب رد فعل جهاز المناعة تجاهه في حدوث التهاب يضر بالدماغ والأعصاب.

يخشى بعض الخبراء أنه بالنسبة لبعض الناجين، قد تكون بعض الآثار دائمة، أو حتى تؤدي إلى وباء آخر لتلف الدماغ.