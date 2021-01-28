شكرا لقرائتكم خبر عن رقمنة 29 ألف رسالة بحثية وتدشين نظام لمواجهة «الانتحال العلمي» بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم تحويل التعامل مع طلاب الدراسات العليا إلى نظام الحجز المسبق، وذلك تفاديًا لطول فترة الانتظار والازدحام داخل مقر الوحدة خاصة في ظل الوضع العالمي لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم إطلاق موقع رسمي خاص بالمكتبة الرقمية خلال الشهر الجاري يناير 2021، يتضمن الموقع جميع الخدمات التي تقدمها المكتبة لكافة الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأضاف، خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، الخميس، أنه تم إعداد مستودع رقمي مؤسسي للجامعة يشمل الخطط البحثية والرسائل الجامعية والأبحاث العلمية ومشروعات التخرج وأبحاث الطلاب وإصدارات الجامعة، لافتا أنه تم وضع نظام متكامل لمواجهة الانتحال العلمي المتعمد وضمان عدم وجود أي حالات انتحال علمي في مخرجات البحوث الجامعية من رسائل الماجستير والدكتوراه والمشاريع ومقالات الدوريات.

واستعرضت الدكتورة ألاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، خلال الاجتماع، الخدمات التي تقدمها المكتبة لكافة منتسبي الجامعة من الباحثين، مؤكدة أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي «استخدام بنك المعرفة المصري» لطلاب المرحلة الجامعية الأولي من خلال وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، مضيفة انه تم إعداد برنامج «متكامل للوعي المعلوماتي» شامل ورش تدريبية وجلسات تعريفية.

وأشارت إلى أنه يتم الآن العمل للتحول الرقمي الكامل لتحويل جميع معاملات المكتبة الرقمية لنظام الـ Online، فضلا عن استكمال رقمنة 29 ألف رسالة بحثية.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعة أثينا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلاقات المصرية اليونانية، وتمهيدا لإنشاء درجة علمية في العلاقات اليورومتوسطية بين المؤسسات الثلاث.