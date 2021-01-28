شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تعلن فاعلية لقاحها ضد سلالات فيروس كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية، أن لقاحها فعالا ضد متغيرات فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت مؤخرا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، والتي تبين أنها أكثر عدوى وانتشارا بنسبة تزيد عن 70%، طبقا لتقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية.



فايزر تؤكد فعالية لقاحها ضد السلالات الجديدة

وأظهرت الدراسات التي أجريت من قبل جامعة تكساس، أنه على الرغم من تراجع مستويات الأجسام المضادة للقاح الأمريكي ضد طفرة جنوب افريقيا، إلا انه نجح بالنهاية في تحييد الفيروس بنجاح مما يعنى قدرته على مواجهته وحماية الحاصلين على اللقاح من العدوى.

وكشفت "فايزر"، أن اللقاح فعالا ضد العديد من الطفرات الرئيسية من الفيروس التي ظهرت مؤخرا أيضا في بريطانيا، حيث يستهدف الباحثون بجامعة تكساس الأمريكية، على دراسة الفيروس بمجموعة كاملة من الطفرات من كل المتغيرين، ومن من المتوقع ظهور النتائج الأولى في غضون أسبوعين تقريبًا.

وأكدت الشركة الأمريكية، أن النتائج الأولية تشير إلى عدم وجود حاجة للقاح جديد لمعالجة الطفرات الناشئة، خاصة بعد أن أظهرت النتائج أن الأجسام المضادة التي تولدها الجرعات كانت أقل فعالية بشكل ملحوظ ضد البديل الجنوب أفريقي، حيث ارجع بعض الخبراء أن أحد الأسباب المحتملة لهذا الاختلاف قد يكون أن نتائج شركة فايزر مبنية على فيروس كورونا المعدّل هندسيًا، إلا أن العديد من التجارب تؤكد فعاليته إزاء السلالات المتحورة.