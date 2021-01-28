شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة وفاة فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية من سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مفوضة الصحة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية جودي بيرسيشيلي أن شخصًا واحدًا قد توفي بسبب متغير فيروس كورونا الذي حددته بريطانيا، وهو ما يمثل أول وفاة أمريكية معروفة من السلالة الجديدة، بحسب ما نشر موقع "إنسايدر" الأمريكي، ويعتبر المتغير الجديد أكثر قابلية للانتقال وساهم في ارتفاع كبير في الحالات والوفيات في المملكة المتحدة.





وقالت بيرسيشيلي في: "من المهم أكثر من أي وقت مضى مع وجود السلالة الجديدة الاستمرار في المسافة الاجتماعية والبقاء في المنزل عندما تكون مريضًا".

وأضافت أن هناك ما لا يقل عن 6 حالات من السلالة الجديدة التي تم تحديدها في نيوجيرسي، لكن البيانات "ضعيفة"، مشيرة إلى أن أحد هؤلاء الأفراد سافر دوليًا.

وأوضحت بيرسيشيلي أن الفرد الذي توفي بسبب سلالة كورونا الجديدة كان يعاني من أمراض مزمنة.

وقال إيدي بريسنيتز، مستشار كوفيد-19 لولاية نيوجيرسي، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها استعدت لاختبار السلالة الجديدة ، وأضاف الحاكم فيل مورفي أنه مع المتغير الجديد المحدد، تحتاج نيوجيرسي والحكومة الفيدرالية إلى التحرك بشكل أسرع على توزيع اللقاح.

قال بريسنيتز: "إنه نظام معقد جدًا أطلقوه في هذه المرحلة، ونحن جزء من ذلك"وأضاف المسؤولون في المؤتمر أن اللقاحات الحالية فعالة ضد السلالة الجديدة

وقال مورفي: "لقد عملنا على افتراض أن السلالة موجودة في أمريكا، وهذا تأكيد على ذلك ورقم الإصابات سيرتفع فقط."

في بداية شهر يناير، دخلت المملكة المتحدة في عمليات إغلاق وطنية جديدة من أجل تقليل انتقال العدوى والتأثيرات من المتغير الجديد.

في الأسبوع الماضي، صرح مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة أن المتغير قد يكون أكثر فتكًا، والذي قد يكون بسبب عدد من الأسباب - بما في ذلك الحمل الفيروسي وعدد الأشخاص الإضافيين الذين يمكن أن يصيبهم.

في نيويورك ، قال مسؤولو الولاية للصحفيين أمس الأربعاء إنه تم تحديد 42 حالة من النوع البريطاني.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي "لا نعرف بالضبط ما الذي يحدث مع السلالات الجديدة ومفهوم عدم المعرفة مقلق للغاية بالنسبة لي."

قال فريق استجابة كوفيد 19 في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في اجتماع أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تحدد البديل الجديد ببطء.

وقال جيف زينتس ، منسق البيت الأبيض لفيروس كورونا: "صدق أو لا تصدق ، نحن في المركز 43 في العالم في التسلسل الجيني".

وأضاف مسؤولو البيت الأبيض أنه اعتبارًا من يناير ، تم تأكيد 26308 حالة من متغير المملكة المتحدة في 26 دولة.