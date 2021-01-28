شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" الفلبينية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا من إسترازينيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الفلبينية (FDA) على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا من استرازينيكا AstraZeneca، وهو ثاني لقاح تم الموافقة عليه في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة" Reuters".

وقال رولاندو إنريكي دومينجو، رئيس هيئة الأغذية والأدوية الفلبينية في مؤتمر صحفي، إن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح كورونا من شركة استرازينيكا تفوق المخاطر حتى الآن.

وقال موقع وكالة" Reuters"، أن هيئة الأغذية والأدوية الفلبينية، وافقت سابقًا على لقاح فيروس كورونا لشركة فايزر Pfizerو BioNTech وينتظر الموافقة كل من لقاح كورونا الذى طوره معهد Gamaleya الروسي وسينوفاك الصينى Sinovac Biotech واللقاح الهندى من شركة بهارات Bharat Biotech الهندية.

أضاف دومينجو، إن لقاح استرازينيكا AstraZeneca كان سهل النقل والتخزين ولا يتطلب درجات حرارة شديدة البرودة، مضيفا: "كما أن لديه حماية جيدة جدًا من كورونا الشديد".

وقعت الفلبين صفقات لشراء 17 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا AstraZeneca، بما في ذلك اتفاقية للقطاع الخاص مقابل 2.6 مليون جرعة في نوفمبر.

قال خوسيه كونسيبسيون، مستشارالأعمال الحكومي الذي يمثل القطاع الخاص، إن الشحنة الأولية المقرر إجراؤها في مايو لن تتأثر ببعض مشكلات التصنيع التي تواجه استرازينيكا AstraZeneca

مع وجود أكثر من 518000 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وحوالي 10500 حالة وفاة، فإن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد من الحالات في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا.