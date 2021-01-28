شكرا لقرائتكم خبر عن ابن "جوناس سالك" مكتشف تطعيم شلل الأطفال يحصل على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة CNN الأمريكية، أن ابن مكتشف لقاح شلل الأطفال "جوناس سالك"حصل على لقاح كورونا لحث الناس على تناول اللقاح.

وقال " هذه اللقاحات آمنة وفعالة وستساعدنا في السيطرة على هذا الوباء"، "يجب أن تغتنم فرصة التطعيم وأن تكون جزءًا من الحل."



أطفال بكاليفورنيا يحصلون على لقاح "سالك" خلال التلقيح الجماعي عام 1955

وقال الموقع في تقرير له الخميس، بينما كان الدكتور داريل سالك ينتظر في الصف لتلقي جرعته الأولى من لقاح كورونا، أدرك أنه كان في وضع مماثل منذ حوالي 60 عامًا.

ويتذكر الطبيب المتقاعد وعالم الوراثة البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم في سياتل الانتظار في الصف في المدرسة مع زملائه في الفصل للحصول على لقاح مختلف - كان لقاح شلل الأطفال الذي اكتشفه والده الدكتور "جوناس سالك".



الدكتورجوناس سالك يمنح ابنه داريل لقاح شلل الأطفال ومعه والدته في الخمسينيات

قال سالك الأصغر إنه نادرًا ما يستفيد من اسمه - لكنه شعر هذه المرة أن ذلك سيحدث فرقًا إيجابيًا، لأنه الآن يحصل على لقاح كورونا

وقال سالك لشبكة CNN "تقدمت علنًا حتى يتم تطعيمي علنًا ولدي فرصة لقول شيء ما لأنني كنت آمل أن يحدث فرقًا"، مضيفا "كنت آمل أنه إذا تقدمت للأمام من الخلف في الظل حيث أقيم عادة، فقد يساعد ذلك بعض الناس في اتخاذ قراراتهم، إذا كان الأمر كذلك، سأكون ممتنًا للغاية."

أكدت سوزان جريج المتحدثة باسم كلية الطب بجامعة واشنطن UW Medicine، أن سالك تلقى اللقاح في حرم مركز مونتليك الطبى بجامعة واشنطن في سياتل.

وقال الموقع، تم إعطاء أكثر من 24.6 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي نشرها مؤخرا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قامت ولاية واشنطن باستخدام 534،445 جرعة من اللقاح، كما أفاد مركز السيطرة على الأمراض.

سالك، الذي شعر بتحسن منذ حصوله على اللقاح، قال إنه "مسرور" بالحصول على جرعته الأولى، مضيفا، إن جزء من ذلك لأنه يعاني من العديد من الحالات الأساسية ولأنه مريض شديد الخطورة، موضحا أن الجانب الآخر هو أنه يراه على أنه إنجاز للعلم الحديث، قضى سالك سنوات كأخصائي لقاحات يدرس إنشاء اللقاحات، وكذلك كيفية تصنيعها ونقلها.

أكد سالك، "هناك عدة جوانب كانت رائعة للغاية"، "إن إنشاء لقاح فعال وآمن في أقل من عام أمر مذهل، إنه لأمر مدهش، استغرق تطوير لقاح فيروس شلل الأطفال 7 سنوات."

وأضاف، "فرص إصابتك بفيروس كورونا أعلى بكثير من المخاطر المرتبطة باللقاح"، "يبدو أن هذا خيار سهل بالنسبة لي، لا أريد المخاطرة بحياتي أو بحياة شخص أحبه"، ومع ذلك، هناك أشخاص يدعون أن اللقاح غير آمن وآخرون يترددون في الحصول على اللقاح.