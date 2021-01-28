بعد إنهاء الحجر.. خبراء الصحة العالمية يحققون بمنشأ كورونا في ووهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر خبراء من منظمة الصحة العالمية، الخميس، الفندق في مدينة ووهان الصينية، حيث أمضوا حجرا صحيا استمر أسبوعين.

يأتي ذلك قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد.

وشاهد فريق من وكالة الأنباء الفرنسية، عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق. وغادرت الآلية المكان إلى وجهة مجهولة في المدينة التي ظهر فيها وباء "كوفيد-19" في نهاية 2019.

ويأتي التحقيق الذي طال انتظاره بعد شهور من المفاوضات بين منظمة الصحة العالمية وبكين.

وكانت المنظمة قد عينت مجموعة من 10 علماء لمقابلة أشخاص من معاهد البحوث، والمستشفيات، وسوق المأكولات البحرية المرتبط بحالات انتشار الوباء الأولي.

واكتشف مرض "كوفيد-19" لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين في أواخر عام 2019.