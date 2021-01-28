شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية مفيدة لعلاج الدوار.. أهمها الشاى بالزنجبيل وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوار هو حالة من الدوخة يمكن أن تحدث فى أى مكان وأى وقت، والسبب الرئيسى وراء حدوثه هو أن الحواس تعطى إشارة إلى المخ بأن الجسم غير متوازن، ويعتمد تكرار حدوث الدوار على نمط حياة المريض مثل ساعات النوم والنظام الغذائى ومستويات التوتر وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealt".





يعتبر التهاب العصب الدهليزى والسكتة الدماغية وإصابات العنق أو الرأس من بعض الحالات الطبية التى يمكن أن تسبب الدوار، لديك 6 علاجات منزلية للدوار:

1- شاى الزنجبيل

أظهرت نتيجة الأبحاث مؤخرًا أن شاى الزنجبيل يمكن أن يعطى نتائج أفضل من التمارين الرياضية لعلاج الدوار، حيث يفضل إضافة ليمون لشاى الزنجبيل وتناوله مرتين يوميًا.

2- شرب الماء

يجب شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم يمكن أن يكون هذا العلاج بمثابة نصيحة وقائية وكذلك علاج مفيد لنوبات الدوار، فقد يسبب الجفاف بحدوث الدوار لذلك لابد من اتباع نظام غذائى يحتوى أيضًا على القليل من الملح خاصةً فى المناخ الحار.

3- العسل وخل التفاح

يعتبر العسل وخل التفاح من المشروبات المفيدة لتقليل أعراض الدوار حيث يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، ويفضل تناوله مرتين يوميًا.

4- مناورة إيبلى

تمرين منزلى لعلاج نوبات الدوار يساعد فى جعل حركات الرأس والجسم تتخلص من الدوار، يجب إجراء هذا العلاج بمساعدة خبير ويمكن إجراؤه فى المنزل أيضًا.

5- اللوز

يعتبر اللوز النيء من أفضل الطرق لعلاج نوبات الدوار فهو مصدر جيد لفيتامينات أ وب وهـ، حيث يمكن أن يساعد تناول من 10-12 قطعة من اللوز يوميًا فى تقليل أعراض الدوار.

6. الزيوت العطرية

يعد استخدام الزيوت العطرية للدوخة من أكثر العلاجات المنزلية فعالية، هذه الزيوت طبيعية وغير مكلفة لعلاج أعراض الدوار مثل الغثيان والصداع والدوخة مثل زيت النعناع العطرى وزيت اللافندر والزنجبيل والليمون والبابونج.

إلى جانب هذه العلاجات المنزلية البسيطة، يمكنك اتخاذ خطوات للوقاية من الدوار: 1- تقليل التوتر

من خلال البعد عن المواقف العصيبة وعدم الذعر على الإطلاق لأن ذلك قد يؤدى إلى اضطراب عقلك ويترتب عليه حدوث الدوار.

2- النوم بدرجة كافية

من المهم النوم لفترة لا تقل عن 7 أو 8 ساعات يوميًا ليلًا لنمط حياة صحى وضمان عمل سليم طوال اليوم.

3- اتباع نظام غذائى صحى

فهو مهم جدًا لتقليل الدوخة والغثيان وأعراض الدوار الأخرى، لذلك يجب أن يشتمل نظامك الغذائى على الأطعمة الغنية بفيتامينات أ وب ود واستخدام القليل من الملح.