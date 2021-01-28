شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تشمل 6 مراكز بحثية إيطالية لاستخدام الخلايا الجذعية لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مراكز إيطالية في مودينا ولومبارديا وفينيتو وتوسكانا، دراسة وطنية من أجل استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى كورونا، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدراسة تشمل 6 مراكز بحثية في هذه المناطق المختلفة، بتمويل مشترك من مقاطعة إميليا رومانيا، بقيمة 300 ألف يورو.

وتهدف الدراسة التي تحمل اسم "Rescat" إلى علاج المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا، من خلال حقن خلايا تمنع الالتهاب، إذ تعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تستخدم نوعا من الخلايا الجذعية في التجارب السريرية لمرضى فيروس كورونا، كما أنها هي الأولى في العالم، بمقارنة المصادر المختلفة لأصل الخلايا.

وتبدأ الدراسة التي سيبدأ تطبيقها في غضون أيام قليلة ، بالتنسيق بين مستشفى جامعة مودينا وجامعة ريجيو إميليا، وستشمل مستشفيات ماير وكاريجي في فلورنسا، وعيادة إيركس كا جراندا في ميلان، ومستشفى كوفيد في ميلان فييرا، ومستشفى سان جيراردو في موتزا، ومركز أبحاث تيتامانتي وجامعة ميلان بيكوكا ومستشفى فيرونا الجامعي المتكامل، ومستشفى فيتشنزا وغيرها.

وتعتمد الدراسة على نوع من الخلايا الجذعية القادر على انتاج عوامل مضادة للالتها، للتعامل مع الآلية الكامنة وراء تلف الأعضاء الناجم عن الفيروس.