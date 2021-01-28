شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة وعلامات الالتهاب تساعدان فى التنبؤ بخطورة حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية نشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv أن الأجسام المضادة وعلامات الالتهاب قد تساعدان في تحديد مدى خطورة حالات كورونا. وأشارت الدراسة إلى أن التغييرات التي تحدث في العديد من الأجسام المضادة والجزيئات الالتهابية مع تقدم العمر، قد تساعد النتائج في التنبؤ بالمخاطر في الحالات الفردية.

ووفقا للفريق الطبي في جامعة هارتفورد الأمريكية، فإن المعيار الذهبي لتشخيص عدوى فيروس كورونا هو عن طريق اختبار (RT PCR)، باستخدام مسحات الأنف أو اللعاب.



الاجسام المضادة وعوامل الالتهاب

تقوم الدراسة الحالية بتقييم استخدام اختبار الأجسام المضادة للكشف عن التعرض للعدوى، وتحديد المناعة المحتملة.

في الأفراد المصابين بإيجابية في اختبار (PCR) ، تظهر الأجسام المضادة للجلوبولين المناعي (IgM) في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى وتتلاشى بمرور الوقت، ويظهر الجلوبولين المناعي G (IgG) والأجسام المضادة المعادلة في متوسط ​​14 يومًا بعد ظهور الأعراض وتستمر لعدة أشهر.

تزداد مستويات الأجسام المضادة مع تقدم العمر

استخدمت الدراسة الجلوبولين المناعى IgG من عينات تم الحصول عليها من أكثر من 79000 شخص ومستويات IgM من حوالي 62000 منهم. حوالي 5 ٪ و 3 ٪ كانت إيجابية للجلوبولين المناعي في الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا ، 45-64، و 65 سنة أو أكثر على التوالي، ومع ذلك ، كان لدى الذكور مستويات أعلى من الجلوبولين المناعي IgG من الإناث في الفئة العمرية 45-64 عامًا.

الأجسام المضادة في العاملين في مصانع تعبئة اللحوم

ووفقا للباخثين، فإنه من بين 350 موظفًا في مصنع تعبئة اللحوم تم اختبارهم ، حدثت إيجابية للجلوبولين المناعي IgG في الخمس تقريبًا (19٪) ، وإيجابية للجلوبولين المناعي IgM في حوالي 15٪.

في مصنع آخر، من بين 217 موظفًا تم اختبارهم ، كان ربعهم (51 فردًا) إيجابيًا لـ PCR. معظم (75 ٪) من 41 إيجابية PCR أعيد اختبارها بعد أسبوعين استمرت في كونها إيجابية.