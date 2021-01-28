متى يصبح الإمساك مشكلة صحية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يندرج الإمساك ضمن المتاعب الصحية الشائعة، التي تصيب المرء من حين إلى آخر.

ولا يعد الإمساك أمرا مزعجا فحسب؛ بل إنه قد يمثل مشكلة صحية تستلزم استشارة الطبيب.

وأوضحت الدكتورة بيرجيت تيريونج أن أعراض الإمساك تتمثل في الشعور بالانتفاخ والامتلاء، والضغط الشديد عند التبرز، وعدم التبرز بشكل تام، وخروج البراز على هيئة كتلة صلبة.

أسباب عديدة

وأضافت طبيبة الأمراض الباطنية الألمانية أن الإمساك له أسباب عدة تتمثل في تناول أطعمة غريبة على المعدة كما هو الحال في العطلات مثلا، والشد العضلي في فتحة الشرج، وضعف قاع الحوض.

ومن جانبه قال البروفيسور كريستيان بيل إن الإمساك المزمن قد يحدث في أي مرحلة عمرية، مشيرا إلى أنه يصيب كبار السن بصفة خاصة، وذلك بسبب قلة الحركة والتغذية قليلة الألياف الغذائية وقلة شرب السوائل، فضلا عن بطء عملية نقل البراز في الأمعاء الغليظة.

تأثير الأمراض والأدوية

وأضاف أخصائي طب الجهاز الهضمي الألماني أن بعض الأمراض تؤثر بالسلب على عملية التبرز مثل داء السكري، والخرف، والاكتئاب، والشلل الرعاش (الباركنسون).

كما أن بعض الأدوية لها تأثير سلبي على عملية التبرز مثل أدوية الباركنسون، والأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب، والمسكنات المحتوية على الأفيون.

تغذية ورياضة

ويمكن مواجهة الإمساك من خلال التغذية الصحية، أي الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه وتناول المستحضرات المحتوية على بذور القطونة، التي تعمل على ضبط عملية التبرز، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، بالإضافة إلى شرب السوائل بكمية كافية.

وشدد البروفيسور بيل على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان الإمساك مستمرا ومصحوبا بانتفاخات وآلام بطن شديدة أو في حال وجود دم في البراز.